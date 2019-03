Chile vs Venezuela EN VIVO: 'La Roja' va por su primer triunfo en el Sudamericano Sub-17

Chile se medirá este miércoles ante Venezuela por la fecha 4 del Sudamericano Sub-17. El encuentro arrancará desde las 5:10 p.m. (hora peruana) y 11:10 p.m. (hora en España) será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE a través de Libero.pe

'La Roja' está obligado a sumar su primer triunfo en el certamen si aún quiere soñar con avanzar de ronda, pero no será tarea fácil para los dirigidos por Héctor Caputto. Pues, al frente estará uno de los combinados invictos en dicha competición.

Chile no la pasa bien y claro reflejo de ello son sus números en el Sudamericano Sub-17: 1 empate y 1 derrota. El combinado sureño marcha en la cuarta casilla del Grupo A, por detrás de Perú, y solo una victoria les haría soñar con clasificar a la siguiente fase.

De otro lado, Venezuela llega a esta cita con el 'ánimo al tope' tras ganar 5-3 a Bolivia en la pasada fecha. Jeriel de Santis fue el héroe del partido al marcar un 'hat-trick' y darle el triunfo a la 'vinotinto', que registra 5 unidades en dicho grupo.

Alineaciones probables del Chile vs Venezuela

Chile: J. Fierro; D. Tati, D. Gónzalez, P. Flores, C. Riquelme; V. Pizarro, C. Pérez, A. Oroz, C. Díaz; A. Aravena y A. Aravena.

Venezuela: R. De La Terga; D. Paz, O. Conde, L. Toro, J. Suárez; J. Aramburu, Y. Cordero, C. García, C. Faya; O. Ruggieri y J. De Santis.

Fecha, hora y escenario del Chile vs Venezuela

Fecha: Miércoles 27 de marzo de 2019.

Hora: 5:10 p.m. (hora peruana).

Escenario: Estadio San Marcos.

Horarios del Chile vs Venezuela

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5:10 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4:10 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6:10 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7:10 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 11:10 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Chile vs Venezuela?

