Thibaut Courtois: "Hay una buena relación con Keylor Navas, pero no una amistad"

En conversación con 'El Transistor' de Onda Cero, Thibaut Courtois se refirió a su presente en el Real Madrid y también sobre la relación que tiene con Keylor Navas.

"No me mosqueo, respeto la decisión del míster y ya lo hemos hablado. Lo que él dijo en la rueda de prensa después fue lo que me contó a mí. En el fútbol, y más en el Madrid, todos trabajamos para ser titulares. Eso pasa siempre en todos los sitios, pero y luego hay que respetar lo que decida el míster", explicó el costarricense del Real Madrid.

"Uno puede llevarse bien con otros porteros compañeros. Con Petr Cech tengo muy buena amistad. Él me ha ayudado mucho, también con Caballero. Eso depende un poco, pero dos porteros del mismo equipo sí pueden ser amigos. La competencia nos hace mejorar. Hay una relación muy sana y muy buena con Keylor Navas. Sí hay relación, pero no una amistad. Es muy buen compañero y nos llevamos muy bien", agregó Thibaut Courtois.