'Cholo' Simeone habló de salida de Lucas y rumores sobre Griezmann

El Atlético de Madrid ya no aspira a nada en lo que resta de la temporada aunque Diego Simeone quiere decir lo contrario. Hoy, sin embargo, el club 'colchonero' sigue siendo noticia: por la marcha de Lucas Hernández y los rumores que sitúan a Antoine Griezmann lejos de Manzanares.

Sobre el crack francés, el 'Cholo' Simeone confesó que "sinceramente" no le "preocupa, absolutamente" que puedan repetirse los culebrones entorno a Griezmann en el próximo mercado de fichajes.

"Es un capitán del Atlético de Madrid y en consecuencia ha respondido siempre desde que ha estado en el club futbolísticamente con hechos lo que quiere. Ahora tenemos un partido importante mañana que tendrá que responder como todos sus compañeros para seguir sosteniendo todo este trabajo que venimos haciendo este año", afirmó Simeone.

"No me puedo imaginar eso (un Atlético sin Griezmann el curso que viene), porque tiene contrato con el club, es el capitán, ha dado todo desde el momento que llegó y me imagino que mañana hará un partidazo", abundó el DT del Atlético de Madrid.

Sobre el fichaje de Lucas Hernández al Bayern Múnich, Diego Simeone evitó la polémica y se mostró agradecido con el canterano. "Primero siempre un agradecimiento a todo el trabajo que hizo Lucas en todos estos años, que no fueron muchos, pero al mismo tiempo fueron intensos. Nos dio muchísimo como futbolista, lo queremos mucho como chico, el club hizo un gran esfuerzo para intentar retenerlo y él tomó la decisión de cambiar de equipo. Y siempre desearle lo mejor para su futuro", sentenció.

A falta de diez fechas para el final de LaLiga, el Atlético de Madrid, a 10 puntos del Barcelona, visita este sábado al Alavés en el Estadio de Mendizorroza.

Diego Simeone evitó hablar de la posible salida de Diego Godín y Filipe Luis a final de temporada.