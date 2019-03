“Diego Lainez podrá tener más minutos en el equipo B”, explicó DT del Real Betis [VIDEO]

La llegada de Diego Lainez al Real Betis fue considerado un paso importante en su carrera, pero no ha logrado consolidarse todavía. A pesar de sus 18 años, el habilidoso atacante es considerado por la Selección absoluta de México y cumplió una buena actuación en la victoria por 4-2 sobre Paraguay, aunque su entrenador, Quique Setién, no lo tiene como primera opción en el equipo bético.

El DT afina detalles en el club para el partido por La Liga ante el Rayo Vallecano y fue consultado sobre la continuidad de Diego Lainez, en especial por los posibles compromisos con su seleccionado (en la Copa Oro con la mayor y Mundial Sub-20). Quique Setién fue claro y dijo inicialmente ante la prensa: “yo creo que lo más importante para Diego es que juegue”.

De la misma forma, añadió: “Aquí desgraciadamente no le podemos dar más minutos. Es verdad que nos aporta muchas cosas, pero para los jóvenes lo más importante es jugar. Y si no puede jugar en el primer equipo, que lo haga en el segundo”, añadió el entrenador. Cabe mencionar que el Real Betis B juega en la Tercera División del fútbol español, donde ahora podría participar Diego Lainez.

Finalmente, los comentarios sobre el buen rendimiento de Diego Lainez con la Selección de México, Quique Setién lamentó no sacar sus propias conclusiones. “No lo he visto con su equipo nacional, pues he tenido 7 jugadores internacionales. No pude ver todos los partidos”, sentenció. A la joven estrella no le queda otra que seguir destacando en los entrenamientos y llenar los ojos de su entrenador.