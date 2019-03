Zinedine Zidane habló sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé

Real Madrid está buscando dar el golpe en el mercado de fichajes la siguiente temporada y contratar a Kylian Mbappé, futbolista que milita en el Paris Saint-Germain del fútbol francés y su valor sobrepasa los 280 millones de euros. En conferencia de prensa previo al encuentro que tendrá que afrontar la 'Casa Blanca' por la Liga Santander, Zinedine Zidane habló sobre lo que se le viene al equipo y también sobre la posible contratación de 'Donatello'.

"¿Mbappé? Entiendo que tenéis que hablar de algo. A nosotros nos quedan diez partidos y es la única cosa en la que tenemos que pensar", fueron las primeras palabras de Zinedine Zidane al respecto. Sin duda alguna no ha querido revelar si están buscando ficharlo o no. Lo único que quiere es terminar de la mejor manera posible la temporada y luego pensar en fichajes que puedan llegar para el siguiente curso.

Sin embargo, sí comparó cómo es que se venden ahora a los futbolistas y que él costó mucho menos cuando llegó al Real Madrid y fue una locura. "Hoy en día no podemos decir el precio del jugador. Eso lo marca el club. Yo cuando llegué a Madrid fueron 72 millones y decían que era una locura y al final mira hasta donde llegamos. Y sabemos el jugador que es, pero no es mío y no voy a hablar por respeto a él y al club", enfatizó sobre el precio de Kylian Mbappé.

Este domingo el Real Madrid tiene un importante partido en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Huesca por la Liga Santander y Zinedine Zidane confesó que las sensaciones son las mejores ya que volvió y es como si no se hubiera ido nunca. "Las sensaciones son muy buenas. Porque es verdad que no estuvimos mucho tiempo juntos, pero la sensación es buena porque hicimos dos semanas con intensidad y estamos muy bien".