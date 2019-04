Luchi González, el técnico peruano que es sensación en la MLS

Si mencionamos el nombre de Luchi González, a cualquier seguidor del fútbol peruano el nombre le será desconocido. Ahora bien, si decimos Luis González, los hinchas de Sporting Cristal con mejor memoria seguramente recordarán a un delantero estadounidense-peruano que llegó al país con 23 años para defender la camiseta celeste y que pasó sin pena ni gloria por el club rimense, aunque se dio el lujo de jugar la Copa Libertadores y salir campeón del Torneo Clausura 2004.

Ahora bien, Luchi González volvió a su país natal tras esa campaña para jugar en la MLS hasta su retiro en el 2009. De allí compaginó la enseñanza de Álgebra en la Christopher Columbus High School de Miami y la dirección técnica de menores hasta que su gran oportunidad le llegó en el 2012 cuando el FC Dallas le dio la oportunidad de ser entrenador de su equipo Sub-18.

En el 2015, Luchi González se convirtió en el director de la academia del FC Dallas y acumuló títulos por montones a base de trabajo: los equipos Sub-17 y Sub-19 ganaron sus respectivas divisiones en seis ocasiones, además de cuatro USSDA National Championships. Además, durante su etapa en los 'Cowboys' han logrado llevar el proceso de 15 jugadores nacidos en la zona de Dallas.

Cuatro años después, un nuevo reto se apareció en el camino de Luchi González cuando fue designado como DT del Primer Equipo tras la salida del colombiano Óscar Pareja. En su debut en la MLS, el equipo del peruano-estadounidense es sensación al ocupar el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, producto de tres triunfos, un empate y una derrota en cinco fechas.

“Una de las mayores fortalezas de nuestra academia, y creo que el éxito de la academia, es que nuestros jugadores jóvenes se integren con jugadores profesionales, en términos de entrenamiento en el campo”, señaló Luchi González a 'dmagazine' tras el éxito que viene cosechando en FC Dallas.

Desde la presidencia de su club no pueden estar más que contentos y conformes sobre el trabajo de González. "Luchi es un gran maestro, un táctico inteligente y sabe entender lo que se necesita para construir un equipo exitoso. Estamos emocionados por su pasión por FC Dallas y su visión del futuro para el club", destacó el mandamás Clark Hunt.

El próximo reto de Luchi González será el Philadelphia Union y la consigna es que FC Dallas siga ganando para así aspirar una clasificación a los playoffs de la MLS. Pero, paso a paso, sin apresurar, como ha sido el camino de este estadounidense-peruano de escribir su historia en los banquillos del fútbol.

Luchi González anotó 5 goles en su paso por Sporting Cristal en el 2004.

“I don’t need my ego massaged. I believe in actions and attitudes over titles.”



