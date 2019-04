Alianza Lima vs Palestino: último once que paró Miguel Angel Russo para duelo por Copa Libertadores

El entrenador de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, sigue mostrando dudas en cuento al once inicial para enfrentar a Palestino esta noche por Copa Libertadores. Mauricio Affonso y Rodrigo Cuba no serían de la partida al no estar al 100 % de sus capacidades físicas y técnicas.

Durante los entrenamientos de ayer, Miguel Ángel Russo paró un once con Salazar, por la banda derecha y Adrián Ugarriza como único puntero. Sin embargo, por quien esperarán hasta el final es por Mauricio Affonso.

El uruguayo, de no arrancar, igual tendría algunos minutos durante el choque ante Palestino. Según como vaya desarrollando el partido, sería utilizado el atacante aliancista.

Alianza Lima arrancaría con: Gallese; Salazar, Godoy, Duclós, Rosell; Cartagena, Costa; Ramírez; Manzaneda, Quevedo, Ugarriza.

Riojas y Guidino, estarán a la expectativa por decisiones técnicas. Quien tiene asegurado su lugar, es Franciso Duclós. Al parecer, el joven defensor, encontró su lugar en la zaga central.

EL DATO

Alianza Lima cuenta con un punto en el grupo A de la Copa Libertadores. Empató con River Plate y cayó ante Internacional de Porto Alegre.