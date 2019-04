José Mourinho sobre Paul Pogba: "hay cabezas que no se pueden arreglar y no tienen remedio"

En estos días que se habla mucho sobre la partida de Paul Pogba al Real Madrid, su exentrenador, José Mourinho, reveló algunas actitudes reprochables sobre el mediocampista francés.

'The Special One' contó que una vez después de un partido del Manchester United, Pogba quiso irse a casa en auto en vez de subirse al bus con sus demás compañeros. Primero, el DT no accedió, aunque luego terminó cediendo

"Yo tenía un jugador en el Manchester United que quería dejar el estadio después de un partido en su nuevo Rolls Royce, no en el autobús del equipo. No autoricé, a pesar de la insistencia. Le dije que si fuéramos a Londres y quisiera quedarse allí era otra cosa. Pero estamos cerca de casa y no tiene sentido. Estaba molesta, pero ganamos el partido y de nuevo me volvió a preguntar. Como ganamos cedí un poco y le dije que en diez minutos estuviera su chofer listo y se fuera a casa como deseara. Y este tipo seguía descontento. Fui a la rueda de prensa y cuando llegué al autobús apareció en un Rolls-Royce con su chófer. El coche era nuevo y su excelencia quería dejar el estadio en su Rolls-Royce. Hay cabezas que no se pueden arreglar y no queda otro remedio", contó el portugués sobre el 'Pulpo Paul'.

Paul Pogba parece estar muy cerca de marcharse al Real Madrid, atendiendo el llamado de Zinedine Zidane, a quien considera su ídolo. Además, el jugador galo cree que luego de tres temporadas en Old Trafford ya necesita cambiar de aires.

EL DATO

Pogba vence contrato con el United en el 2021.