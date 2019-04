Manchester United ofrece a Paul Pogba al Real Madrid a cambio de dos futbolistas

Manchester United está empezando a planear lo que será la siguiente temporada. El cuadro inglés sabe que Paul Pogba quiere marcharse al Real Madrid y le darían esa facilidad al conjunto español siempre y cuando acepten darle -a manera de cambio- a dos futbolistas que suelen estar en el once titular del esquema de Zinedine Zidane. No será una operación nada sencilla, aunque con Florentino Pérez nunca se sabe. Él quiere a Pogba y está decidido a tirar la casa por la ventana.

Según afirma 'Mirror', estos dos futbolistas de los que estamos hablando son Toni Kroos y Gareth Bale. No será nada fácil que el Real Madrid acepte esta decisión, ya que son dos jugadores que siempre están en el once titular a no ser de que estén lesionados. El futuro de Paul Pogba conduce hacia la 'Casa Blanca', pero todo va a depender de una decisión que debe tomar Florentino Pérez, mandamás del Madrid.

Ole Gunnar Solskjaer ha dado el visto bueno para la llegada de ambos futbolistas y la directiva ofrecerá a Paul Pogba a manera de cambio. Jugosa oferta. El citado medio apunta que la directiva del Manchester United "solo cedería a Pogba si el Real Madrid vende a Bale y Kroos como parte de cualquier acuerdo". El mediocampista francés ya ha mostrado su interés en vestir la elástica merengue ya que dijo que "es un sueño de todos".

Zinedine Zidane, en conferencia de prensa, confesó hace unos días que Paul Pogba le gusta mucho y que sí quisiera tenerlo para la siguiente temporada, pero todo dependerá de las negociaciones que se den de club a club. "Me gusta mucho Pogba, no es nuevo. Le conozco personalmente. Es un jugador diferente. Sabe hacerlo todo en el campo. Si cuando él termine su experiencia en el United quiere venir, ¿por qué no va a venir al Madrid?".