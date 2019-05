EN VIVO | River Plate vs Atlético Paranaense vía Directv Sports por la Recopa Sudamericana 2019

River Plate vs Atlético Paranaense EN VIVO DirecTV Sports ONLINE | este miércoles 22 de mayo a las 7:30 p.m. (hora peruana) en la primera final de la Recopa Sudamericana. El encuentro se jugará en el Arena da Baixada de Curitiba, mientras será transmitido por la señal de Directv y ESPN, pero podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

River Plate va en busca de su segundo título de la Recopa Sudamericana en los últimos 5 años, pero no tendrá una tarea fácil. El vigente campeón de la Copa Libertadores ha tenido una temporada 2019 muy irregular, con grandes momentos futbolísticos, pero también con crisis de resultados. Ello se vio reflejado en la fase de grupos del trono que defiende y la eliminación en la Copa de la Superliga.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo no falla en estas instancias y, conforme a las últimas actuaciones en esta clase de partidos, suele obtener buenos resultados en la ida. En el 2015 venció a San Lorenzo (1-0) y en 2016 empató 0-0 con Independiente de Santa Fe. Tras ello, River Plate terminó por asegurar la llave en la vuelta y la búsqueda por este nuevo trofeo no será diferente.

Por otro lado, Atlético Paranaense llega en medio de una crisis de resultados, pues solo ganó uno de los últimos 6 encuentros que disputó (ante Bahía 1-0 en el Brasileirao). La situación se agrava al no haber anotado gol alguno en sus últimos dos partidos: empató 0-0 con Fortaleza y cayó 2-0 con Corinthians. Duro momento para el vigente campeón de la Copa Sudamericana.

Las bajas confirmadas serán Thiago Heleno y Camacho, jugadores sancionados con dos meses sin jugar por la Conmebol tras dar positivo en análisis doping. Los jugadores son importantes en el esquema inicial de Atlético Paranaense, por lo que su ausencia será notoria. Finalmente, los últimos dos partidos internacionales (Libertadores) los perdieron: 3-2 con Wilstermann y 2-1 con Boca Jrs.

POSIBLES ALINEACIONES DEL RIVER PLATE vs ATLÉTICO PARANAENSE EN VIVO ONLINE

XI River Plate: Franco Armani, Camilo Mayada, Robert Rojas, Luciano Lollo, Fabricio Angeleri, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios, Cristian Ferreira, Nicolás De La Cruz, Julián Álvarez y Lucas Pratto.

XI Atlético Paranaense: Santos, Léo Pereira, Paulo André, Renan Lodi, Jonathan, Guilherme Camacho, Bruno Guimaraes, Léo Cittadini, Nikao, Roni y Marco Rubén.

HORARIOS DEL RIVER PLATE vs ATLÉTICO PARANAENSE EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos: 7.30 p.m. (ET) / 4.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.30 a.m. (hora peruana)

