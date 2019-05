Athletico Paranaense venció 1-0 a River Plate en la ida de la Recopa Sudamericana 2019 [VIDEO]

Athlético Paranaense logró una gran victoria sobre River Plate en el primer encuentro de la final por la Recopa Sudamericana. El encargado de hacer la diferencia en el partido fue Marco Ruben, quien apareció con inteligencia dentro del área chica (25'). El millonario no podrá contar con Milton Casco, que fue expulsado tras la revisión en el VAR.

Ahora, todo se tendrá que definir en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el próximo jueves 30 a las 7:30 p.m. (hora peruana). El River Plate de Marcelo Gallardo tendrá que remontar el encuentro donde los goles de visita no son válidos. Es decir, ganar por cualquier resultado con un gol de diferencia iguala la llave con Athlético Paranaense.

MINUTO A MINUTO EN VIVO RIVER VS PARANAENSE

- ¡Buenas noches! Hoy tenemos el minuto a minuto del partido entre River Plate y Atlético Paranaense.

SEGUNDO TIEMPO

FINAL: Atlético Paranaense 1-0 River Plate

90+5' TARJETA AMARILLA: Léo Pereira (Paranaense) sancionado.

90+4' Tiro libre ahora para River Plate. Partido cortado.

90+2' Tiro libre en la mitad del campo a favor de Paranaense. Se juega en corto.

90+1' El partido está detenido, por una falta.

90' El árbitro añade 6 minutos al encuentro.

89' TARJETA AMARILLA: Angileri (River Plate) es amonestado.

88' Disparo que el portero Santos despeja y Paranaense va con todo al contragolpe.

87' Tiro libre peligroso para River Plate.

85' Presión alta de Paranaense.

84' ¡UFFF! Madson (Paranaense) queda solo tras el centro de Lodi, pero remata desviado de forma increíble.

83' Paranaense adelanta sus líneas, quiere aprovechar la ventaja numérica.

82' ¡UFFF! Marco Ruben (Paranaense) conecta de cabeza, pero el balón se va desviado.

81' TARJETA ROLA: Milton Casco (River Plate) expulsado por agresión dentro del área.

80' Se revisa la falta en el VAR. Las acciones se detienen.

79' ¡UFFF! Centro cerrado al primer poste, pero es salvado. Antes, Casco cometió una falta dentro del área y se detienen las acciones.

78' Tiro libre a favor de Paranaense. Renan Lodi recibió falta en la continuidad de la jugada.

77' Centro raso de Renan Lodi (Paranaense), pero es bien bloqueado.

76' River Plate continúa sin ideas en el encuentro.

75' CAMBIO EN PARANAENSE: Ingresa Léo Cittadini por Lucho González.

74' CAMBIOS EN RIVER PLATE: Ingresa Bruno Zuculini y Santos Borré por Exequiel Palacios y Matías Suárez.

73' Centro de Angileri para Lucas Pratto (River), pero no logra conectar.

72' TARJETA AMARILLA: Andre (Paranaense) sancionado.

71' Error en la conexión de River Plate cuando atacaba por la derecha.

70' Tiro libre desde puerta para el Paranaense.

69' TARJETA AMARILLA: Matías Suárez (River Plate) sancionado.

68' Tiro libre en salida para River Plate. Una posición adelantada fue sancionada.

67' River Plate no encuentra espacios para ingresar a campo rival.

65' CAMBIO EN PARANAENSE: Ingresa Madson por Jonathan.

64' Tiro libre en salida para el equipo brasileño.

63' Paranaense cuida el balón, esperando el momento para dañar.

62' CAMBIO EN RIVER PLATE: Ingresa Angileri por Mayada.

61' ¡UFFF! Nikão (Paranaense) se perfila sobre el borde del área, en la derecha. Remata de zurda y se va desviado por muy poco.

60' Falta ofensiva de River Plate. Tiro libre en salida para los locales.

59' Fernández (River Plate) evita la salida de Paranaense. Laterales constantes.

57' River Plate sin conseguir el balón para generar peligro.

56' ¡UFFF! Centro cerrado al área de River Plate. Franco Armani logra despejar con lo justo.

55' ¡UFFF! Renan Lodi (Paranaense) remata dentro del área, pero aparece de gran forma Franco Armani. Tiro de esquina.

54' Largo pase para Fernández (River Plate), pero no tiene buen destino.

53' Paranaense ataca por la derecha, con una buena proyección de Jonathan. Centro bloqueado.

52' Mayada (River Plate) logra controlar bien la subida ofensiva rival.

51' Paranaense enfría las acciones cada vez que tiene el balón.

50' Saque lateral para River Plate en la mitad del campo, que intenta acelerar el juego lo más que puede.

49' La jugada es revisada por el VAR, pero no hay sanción. Centro pasado que Martínez Quarta (River Plate) remata, aunque desviado.

48' ¡UFFF! Remate de Palacios (River Plate) que sale desviado por unos centímetros. Tiro de esquina.

47' Jonathan (Paranaense) se manda al ataque, pero en su veloz corrida el balón se le escapa por la línea lateral.

46' Las acciones se reanudan.

DESCANSO: River 0-1 Paranaense

45+3' TARJETA AMARILLA: Lucas Martínez Quarta (River) amonestado por falta contra Marco Ruben.

45+2' Paranaense corta los caminos, pues usa los pases largos como arma de ataque.

45+1' Salida desde puerta de Paranaense. Se demoran en salir.

45' Se añaden 3 minutos al encuentro.

44' Salida de River Plate, con demora, pero eficiente.

42' Error en la salida de Mayada (River), con un pase largo.

41' Paranaense no acelera las acciones, pero se posiciona bien para cortar la salida del rival.

40' Tiro libre en salida para River Plate. Lo ejecuta Pinola.

39' Lucas Pratto (River Plate) gana la posición dentro del área, pero no logra rematar.

38' Mayada (River) se iba con todo al ataque, pero choca con Renan Lodi y sancionan falta.

37' Salida por bajo de Paranaense, pero River recupera. Fernández intenta un disparo de larga distancia, pero es bloqueado.

36' Se mantiene River Plate en campo rival, pero pierden el balón.

35' Tiro de esquina para River. El centro no logra ser conectado por el poderío ofensivo.

33' Saque lateral en salida a favor de Paranaense.

31' ¡UFFF! Lucho y Marco Ruben (Paranaense) no logran conectar de cabeza un genial centro desde la izquierda. Se pasea el balón por el área.

29' Se ejecuta la ocasión, pero no genera peligro.

28' Tiro libre a favor de River Plate, con peligrosidad para el gol.

27' Adelanta sus líneas River Plate, tienen que encontrar el empate.

26' Las acciones se reanudan, gran juego de Paranaense por las bandas.

25' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE PARANAENSE! Marco Ruben abre el marcador con remate en el área chica.

24' Martínez Quarta busca a Lucas Pratto (River), pero no logra conectar.

23' ¡UFFF! Centro desde la derecha: Jonathan habilita y Renan Lodi llegó totalmente libre para conectar, pero solo se tropieza con el balón.

22' Tiro libre en la mitad del campo a favor de Paranaense. Duro corte de Pinola.

21' Falta ofensiva de River Plate. Palacios fue el infractor.

20' Tiro libre para River Plate. Falta contra Lucas Pratto.

19' Gran pase de Lucho para Nikao (Paranaense), pero Armani se adelanta y corta el peligro fuera del área.

18' Salida por bajo de Paranaense. Pacientes y con buenas ideas.

17' Rony (Paranaense) intenta dejar en el camino a Mayada, pero pierde el equilibrio. La jugada de ataque no funciona.

16' Buen pase a la izquierda para Rony (Paranaense). Centro que es despejado.

15' ¡UFFF! Genial pase de Lucho para Nikão (Paranaense), quien queda en el mano a mano, pero no puede definir ante Armani. Finalmente se sanciona una posición adelantada.

14' Nikao (Paranaense) dispara de larga distancia, pero desviado.

13' Ahora Paranaense se repliega.

12' Marco Ruben (Paranaense) buscó meterse al área por la derecha. No puede ante la marca de dos rivales.

11' Largo pase de Palacios para Pratto (River). Muy largo, que termina en un saque de meta.

10' Centro al área, pero no genera peligro. Se armaba la contra liderada por Rony, pero termina en la mitad del campo.

09' Tiro de esquina para River Plate. El árbitro demora por jalones en el área.

08' Presión con muchos hombres de River Plate en campo rival, pero no logran obtener el balón.

07' Pase largo en Paranaense, pero Maidana recupera. No obstante, no puede salir claramente.

06' Paranaense maneja con inteligencia el balón, rotando en la mitad del campo.

05' River Plate presiona alto, buscando el error del rival.

04' Disparo de Nicolás de la Cruz (River) de larga distancia. Muy elevado.

03' ¡UFFF! Disparo de Nicolás de La Cruz (River) que genera un rebote. El portero llega a controlar antes que Matías Suárez.

02' Paranaense tiene el control del balón, rotando en salida. Otro disparo de Lucho, pero desviado.

01' ¡UFFF! Lucho González (Paranaense) roba el balón y dispara a puerta, pero Armani contiene el balón.

- ¡Comenzó el partido entre River Plate y Atlético Paranaense!

- Comienza la ceremonia para la final de la Recopa Sudamericana 2019.

- Los jugadores de River Plate y Atlético Paranaense ya se encuentra en el campo.

⏱️ River, al campo de juego para realizar la entrada en calor. ¡Se viene la final!#VamosRiver ⚪️🔴⚪️💪🏼

- "Nos preparamos bien, intentaremos plasmar lo que habitualmente hacemos", dijo Marcelo Gallardo, técnico de River Plate en la previa del duelo ante Atlético Paranaense.

🔊 "Nos preparamos bien, intentaremos plasmar lo que habitualmente hacemos"



Marcelo Gallardo, en la previa de la final de ida de la @RecopaConmebol 👇🏼pic.twitter.com/uvippVDP00 — River Plate (@CARPoficial) 22 de mayo de 2019

- Así se encuentra el vestuario del Atlético Paranaense.

- "Es un momento especial, esperamos escribir otra hermosa página en la historia del Atlético Paranaense", dijo el entrenador Tiago Nunes en la previa.

🔴⚫️ Fala, Tiago Nunes! Tá chegando a hora!



🎙️"É um momento especial, esperamos escrever mais uma página bonita na história do @AthleticoPR", afirmou o treinador. pic.twitter.com/fpltIJlqQT — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) 22 de mayo de 2019

- Los jugadores del Atlético Paranaense llegaron al estadio Arena de Baixada.

RIVER PLATE VS. PARANAENSE: ALINEACIONES CONFIRMADAS

River Plate: 1. Franco Armani, 18. Camilo Mayada, 31 Lucas Martínez Quarta, 22. Javier Pinola (C), 20 Milton Casco, 10. Ignacio "Nacho" Fernández, 24. Enzo Pérez, 15. Exequiel Palacios, 11. Nicolás de La Cruz, 7. Matías Suárez y 9. Lucas Pratto.

Entrenador: Marcelo Gallarco.

Suplentes de River Plate: 14. Germán Lux, 2. Robert Rojas, 16. Kevin Sibille, 6. Luciano Lollo, 3. Nahuel Gallardo, 4. Fabrizio Angileri, 23. Leonardo Ponzio, 5. Bruno Zuculini, 8. Jorge Carrascal, 19. Rafael Borré y 25. Enrique Bologna.

Atlético Paranaense: 1. Santos, 2. Jonathan, 13. Paulo André, 4. Léo Pereira, 12. Renan Lodi, 5. Wellington, 11. Nikão, 3. Lucho, 16. Bruno Guimarães, 7. Rony y 9. Marco Ruben.

Entrenador: Tiago Retzlaff Nunes.

VER RIVER VS. PARANAENSE POR RECOPA SUDAMERICANA 2019

River Plate vs. Athlético Paranaense EN VIVO ONLINE: Este miércoles 22 de mayo (7.30 p.m. - hora peruana; 9.30 p.m. - hora de Buenos Aires -Argentina-), los 'Millonarios', actuales campeones de la Copa Libertadores, y los 'Rubro-negros', ganadores de la Sudamericana, se verán las caras EN DIRECTO en el estadio Arena de Baixada (Brasil) por el primer partido de la Recopa Sudamericana 2019. Minuto a minuto aquí por Líbero.pe.

El partido River Plate vs. Atlético Paranaense será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través del canal DirecTV Sports para el Perú, Argentina y el resto de países de Latinoamérica. Asimismo, la cadena ESPN Deportes lo hará por medio de ESPN 2. En Brasil, el servicio de streaming online DAZN se encargará de darle la cobertura completa a la Recopa Sudamericana 2019.

Así llega River Plate a la Recopa Sudamericana 2019

El River Plate, por su parte, llega a la final de la Recopa Sudamericana 2019 buscando olvidar la eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Superliga de Argentina, en la que los "millonarios" fueron superados por el Atlético Tucumán. Marcelo Gallardo espera que sus pupilos logren un triunfo cómodo en cancha del Atlético Paranaense para manejar con tranquilidad la vuelta en el Monumental de Buenos Aires.

Cabe recordar que River Plate conquistó la Recopa Sudamericana en 2015 y 2016 y fueron finalistas también en las ediciones de 1997 y 1998.

Entre otras conquistas internacionales, el River Plate ostenta cuatro títulos de Copa Libertadores (1986, 1996, 2015 y 2018), uno de la Copa Sudamericana (2014) y otro de la Copa Intercontinental (1986), torneo que dio origen al Mundial de Clubes.

A pesar de la eliminación en la Copa de la Superliga, River Plate no podrá contar más con el centrocampista Gonzalo 'Pitty' Martínez y de tener lesionado al creativo colombiano Juan Fernando Quintero, bastiones para el título de la Copa Libertadores el año pasado, el "millo" sólo perdió dos de sus últimos 22 partidos. Ahora frente Atlético Paranaense se espera cambiar la historia.

La duda del técnico Marcelo "El Muñeco" Gallardo, de River Plate, radica en los atacantes, pues el colombiano Rafael Santos Borré, Matías Suárez y el internacional Lucas Pratto, recordado en Brasil por su paso con el Atlético Mineiro y el Sao Paulo, vienen cumpliendo con goles y sólo dos actúan generalmente como titulares.

Otros jugadores destacados de River Plate son el portero Franco Armani, quien terminó como titular de Argentina en el Mundial de Rusia 2018; el centrocampista Enzo Pérez, los uruguayos Camilo Mayada y Nicolás De La Cruz y los creativos Exequiel Palacios, una de las promesas del fútbol argentino, e Ignacio Fernández.

Así llega el Atlético Paranaense a la Recopa Sudamericana 2019

Ante el River Plate, el entrenador del Atlético Paranaense confirmó que no podrá contar con el experimentado zaguero Thiago Heleno y con el centrocampista Camacho, separados temporalmente por un caso de dopaje revelado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Una baja muy importa para la Recopa Sudamericana 2019.

El DT del Atlético Paranaense espera la recuperación del lateral Jonathan, que estaba lesionado y en caso de no ser liberado por el cuerpo médico su lugar deberá ser ocupado por Madson frente a River Plate en el Arena de Baixada.

En la plantilla del 'Furacao' (huracán), apodo del Atlético Paranaense, sobresalen el experimentado centrocampista argentino Lucho González (exjugador de River Plate), su compatriota y goleador Marco Ruben y el lateral izquierdo Renán Lodi, convocado para la selección brasileña olímpica que disputará en junio el torneo internacional Sub-23 de Esperanzas de Toulon, en Francia.

El experimentado defensor Paulo André, de 35 años; el volante Bruno Guimaraes y el atacante Rony completan la columna vertebral del Atlético Paranaense, que cuenta en la reserva con jugadores de recorrido internacional como el centrocampista Leo Cittadini y el delantero Marcelo Cirino. Sin duda, River Plate tendrá que batallar mucho para llevarse la victoria en Brasil.

El también argentino Braian Romero, atacante, deberá mantenerse en el banco de reservas del Atlético Paranaense, mientras que el delantero colombiano Ánderson Plata no fue inscrito entre los 25 jugadores que disputarán los dos partidos de la Recopa Sudamericana 2019.

El partido de vuelta se disputará el 30 de mayo en el estadio Monumental de Núñez de Buenos Aires.

¿Qué es la Recopa Sudamericana?

La Recopa Sudamericana se realiza todos los años desde 1989, excepto el periodo (1999-2002) que no hubo competición. Se juega anualmente entre el campeón de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, a partidos de ida y vuelta. En este caso, River Plate es el vigente campeón de la Copa Libertadores; y Atlético Paranaebse de la Copa Sudamericana.

RIVER PLATE VS. ATLÉTICO PARANAENSE EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Atlético Paranaense: Santos; Jonathan (o Madson), Leo Pereira, Paulo André, Renán Lodi; Lucho González, Wellington, Bruno Guimaraes, Nikao; Rony y Marco Ruben.

Entrenador: Tiago Nunes.

River Plate: Franco Armani; Camilo Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández; Matías Suárez (o Rafael Santos Borré) y Lucas Pratto.

Entrenador: Marcelo 'El Muñeco' Gallardo.

Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán, asistido en las líneas por sus compatriotas Alexánder Guzmán y John Alexander León.

Estadio: Arena da Baixada de la ciudad brasileña de Curitiba.