El inédito audio en el que Emiliano Sala admite que no quería ser vendido al Cardiff City [VIDEO]

Doblemente víctima. Emiliano Sala, el recordado delantero argentino que la rompió en el Nantes y fichó por una cifra récord por el Cardiff City, dejó de existir en enero pasado por un trágico accidente, producto de una negligencia en la planificación de su vuelo a Gales, pero aquello no fue la única situación adversa que debió vivir el futbolista en sus últimos días de vida.

Sucede que el diario francés L'Equipe emitió un documental titulado "Emiliano Sala: los secretos de un destino roto", en el que se revela detalles inéditos de la vida del delantero rosario y destaca especialmente su disconformidad en su fichaje por el Cardiff City, club en el que nunca pudo jugar.

"Ellos han negociado para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí", afirma visiblemente molesto Emiliano Sala, en referencia a Waldemar Kita, presidente del Nantes.

En el mismo audio, el delantero argentino expresa que le había dejado en claro su posición a su representante Meissa N'Diaye, sin embargo, el mandamás del Nantes era el que más insistía para que fichara por el Cardiff City.

"Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Él hoy, quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado a cabo una supernegociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que él dinero".

Finalmente, la posición del presidente del Nantes prevaleció y Emiliano Sala fue vendido por 20 millones de dólares al Cardiff City. Lamentablemente, el jugador falleció en un trágico accidente cerca del Canal de la Mancha y hasta ahora el club francés no recibe ningún dolar de la transferencia.

EL DATO:

El caso entre Nantes y Cardiff City se sigue dirimiendo en la FIFA. El club galés se niega a pagar.