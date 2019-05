Manchester United tiene el camino libre para fichar a Antoine Griezmann

Enterados de que PSG y Manchester City quedaron fuera de la pelea por el fichaje de Antoine Griezmann, en Manchester United decidieron 'echarle los perros' al delantero francés, quien decidió abandonar Atlético Madrid para vestir otra camiseta a partir de la próxima temporada.

De acuerdo a medios internacionales, en Old Trafford decidieron entrar a la puja, ya que según trascendió, Barcelona habría puesto en 'stand by' su fichaje por una increíble razón. Los referentes del club azulgrana -llámese Lionel Messi y Luis Suárez- no perdonan que 'Grizi' los haya rechazado en el mercado anterior a última hora.

Bajo ese contexto, a Griezmann no le quedaría otra que analizar nuevas opciones y es ahí donde aparece el United de Ole Gunnar Solskjaer. Ahora que el técnico noruego estaría buscando un acompañante para Marcus Rashford en el ataque 'diablo', el campeón del mundo con Francia.

El camino para su contratación en Inglaterra se va ampliando teniendo en cuenta que la cláusula del 'Principito', valorizada en 200 millones de euros, descenderá a 120 a partir del 30 de junio. ¿Veremos al francés vestido de 'Diablo' la siguiente temporada?