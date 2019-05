Romelu Lukaku puede convertirse en el nuevo jugador del Inter de Milán.

Falta una fecha para que la Serie A de Italia llegue a su final, una fecha para conocer a los equipos que participaran en la Europa League y Champions League y saber quien acompañará al Chievo y Frosinone en el descenso.

Como toda final de temporada, hay jugadores que se despiden de su casa en búsqueda de nuevos retos deportivos.Hay equipos que empiezan a trazar su plan de trabajo para volver a brillar en Europa, como en sus mejores años. Este es el caso del Inter de Milán.

Los 'Nerazzurri' están a un paso de volver a participar en la Champions League, un torneo que los italianos ganaron en la temporada 2009-2010. Por esta razón, la dirigencia del Inter de Milán se encuentra interesado en contratar a los mejores jugadores del momento.

La realidad indica que el Inter de Milán no puede competir de igual a igual con el Barcelona o Real Madrid, pero no hay peor intento que no se hace. Los italianos son conscientes que pueden ser una buena vitrina para algunos jugadores que no estén atravesando un buen momento.

Es así que el nombre de Romelu Lukaku se convirtió en una obsesión para los italianos. El atacante no continuará en el Manchester United y según The Sun, el delantero de la Selección de Bélgica se encuentra interesado en jugar en Italia.

El único detalle para que esa negociación se concrete es que Antonio Conte se convierta en el nuevo gerente de los 'Nerazzurri'. Por el momento, Lukaku quiere jugar en Italia con la camisera del Inter de Milán.