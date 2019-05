La insólita razón por la que Lionel Messi bloqueó a una admiradora en Instagram

Lionel Messi tiene 120 millones de seguidores en Instagram que lo siguen y etiquetan en distintas publicaciones con la intención de que el astro argentino los vea. Sin embargo, al parecer, esto no es siempre es de su agrado.

Y es que una joven argentina reveló que Lionel Messi la había bloqueado de Instagram. Ella realizó esta confesión en el programa "¿Quién quiere ser milllonario?", donde explicó el por qué. “Es una historia triste”, comenzó diciendo María Celeste ante la atenta mirada de todo el público.

La cordobesa explicó que cuando jugaba por un equipo de hockey, hace aproximadamente dos años, subió una historia a Instagram juntos a sus compañeras y etiquetó al capitán de la selección argentina en la instantánea. “A la hora me fijé y me apareció como que me había visto lo que había subido. Yo dije 'no puede ser'”, continuó.

Al no creer lo que acaba de ver, María Celeste dijo que lo volvió a hacer y efectivamente, sucedió lo mismo. Por lo que lo repitió en otras cinco o seis ocasiones más. “Yo pensaba: '¿qué pasa que justo a mí, teniendo tantos millones de seguidores, me ve la historia?'”, agregó.

No obstante, su ilusión terminó muy pronto, puesto que Lionel Messi la bloqueó de la conocida red social. “Un día lo quise arrobar y no me aparecía para arrobarlo. Me bloqueó", explicó. “Eran fotos de antes del partido, el escudo del club o un 'te amamos', nunca fue nada desubicado", concluyó.

EL DATO

Lionel Messi se encuentra concentrado con Barcelona de cara a lo que será la final de la Copa del Rey.