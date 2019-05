Paolo Guerrero llegó a los 101 goles con este espectacular tanto contra el Paysandu [VIDEO]

Paolo Guerrero no se cansa de hacer goles en la tierra del jogo bonito. El delantero nacional de 35 años abrió la cuenta del marcador del partido del Internacional de Porto Alegre y el Paysandu, de la Serie C, por la Copa de Brasil 2019, que se desarrolla en el Estadio Beira-Río de la ciudad de Porto Alegre. Ricardo Gareca contará con el 100% del mejor nivel del capitán de la Blanquirroja de cara a los amistosos contra Costa Rica (5 de junio) y Colombia (9 de junio).

A los 26 minutos, Paolo Guerrero recibió un excelente pase del uruguayo Nico López, tras una brillante jugada individual de Andrés D'Alessandro. Entonces, el Depredador se libró de la marca de dos defensores y detuvo bien el balón para después batir al portero del Paysandu. Por ahora, el 'Colorado' es superior al termino de los 45 minutos. El goleador del Inter de Porto Alegre suma 6 tantos en 10 partidos en la presente temporada.

El partido entre Inter de Porto Alegre y Paysandu se transmite EN VIVO y EN DIRECTO por el canal Gol TV para el Perú y el resto de países de Latinoamérica. En Brasil, el juego va por Sport TV. Ojo que Paolo Guerrero ha marcado en los cuatro torneos de la temporada: Brasileirao, Torneo Gaucho, Copa Libertadores y Copa de Brasil.

Paolo Guerrero com o manto colorado:

1º jogo no Gauchão ⚽️✔️

1º jogo no Brasileirão ⚽️✔️

1º jogo na Libertadores ⚽️✔️

1º jogo na Copa do Brasil ⚽️✔️ pic.twitter.com/F51R8MnTOJ