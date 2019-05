Disparó con todo: Excampeón del mundo llama mercenarios a los jugadores del Manchester United

El fracaso del Manchester United en la presente temporada motivó los duros comentarios de Lothar Matthaus. El ex futbolista del Bayern Munich y campeón del mundo en 1990 con la Selección de Alemania disparó contra los futbolistas ingleses.

"Extraño el espíritu de equipo que fue una parte tan importante de la historia de United. Tienen muy buenos jugadores, pero no tienen un equipo. Los jugadores no están trabajando bien para el club. Tienen un gran nombre, hacen un buen salario, tienen que mostrar esa calidad en el equipo, no solo para ellos", señaló.

"Estoy seguro de que la gente de United es lo suficientemente inteligente como para saber lo que tienen que hacer. Tienen que construir un equipo para competir con Manchester City, Liverpool y Tottenham. Pero están lejos de esos tres y creo que hay una manera de que se vayan", agregó.

Matthaus también manifestó que la directiva del Manchester United tiene que invertir el dinero no solo en la calidad del jugador, sino en la mentalidad del jugador. " El jugador tiene que dar su corazón por United, por la camiseta, por el club, por los hermosos fanáticos".

Los "Diablos Rojos" acaban de terminar en sexto lugar en la Premier League, 32 puntos por detrás del campeón Manchester City. Además, perderán un lugar en la Champions League la próxima temporada.