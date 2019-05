¿Se va de Barcelona? Philippe Coutinho es pretendido por tres grandes de Europa

En enero del 2018, Philippe Coutinho llegaba a Barcelona como el refuerzo más caro en la historia del club. Sus primeros juegos encandilaron a la directiva y a la hinchada azulgrana, convirtiéndose en un complemento perfecto para Lionel Messi, Andrés Iniesta y Luis Suárez.

Coutinho asumió un rol protagonista en la Liga Santander y en la Copa del Rey aprovechando la ausencia del lesionado Ousmane Dembélé. Sin embargo, con el transcurrir de los partidos, el nivel del brasileño decayó en la volante y llegó a pasar desapercibido cuando lo ubicaron de extremo por izquierda.

El ex jugador del Liverpool perdió la confianza del técnico Ernersto Valverde y de la afición. Según la prensa española, Barcelona no declarará transferible a Coutinho para no devaluar su precio en el mercado, pero hay intención de ambas partes para dar por finalizado el vínculo contractual.

En este escenario incierto para Coutinho aparecieron clubes interesados en recuperar su mejor versión: Manchester United, Chelsea y PSG. El pase del futbolista brasileño supera los 100 millones de euros. Su agente está escuchando y analizando propuestas.