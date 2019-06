¡Siguen los problemas! Neymar afrontará otra investigación tras divulgar fotos de mujer que lo demandó [FOTOS]

Neymar, delantero del Paris Saint Germain (PSG), está inmerso en un nuevo escándalo pero esta vez alejado del marco deportivo. Sucede que una joven lo denunció por agresión sexual producida según ella en un hotel de la ciudad de París. Esto generó todo un revuelo a nivel internacional, e hizo que el crack brasileño se pronuncie mediante un comunicado.

El hombre del PSG a modo de defensa divulgó una serie de capturas de pantallas de la conversación que tuvo con la joven vía Whatsapp, en ellas se puede observar fotos de la mujer que fueron previamente difuminadas. Sin embargo, el astro de brasil aseguró que tiene en su poder videos privados que la misma denunciante le envió.

Pero la historia del nuevo escándalo en el que está involucrado Neymar podría dar un giro inesperado, puesto que en Brasil el hecho de compartir, transmitir, vender, distribuir, publicar o divulgar imágenes o videos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento de alguna de las partes involucradas, es delito, y esto asciende a una pena que va entre uno a cinco años de prisión.

Sin embargo hay más, según las leyes del país de Neymar, el hecho de difundir el material antes mencionado podría hacer que la pena aumente si es que el móvil del mismo es por vergüenza o humillación tras haber tenido algún tipo de vínculo sexual. Por su parte, las autoridades de Brasil ya se pronunciaron: "La 110ª Comisaría de la Policía Civil [en la localidad de Teresópolis] ya realizó diligencias que auxiliará en esa investigación".

Finalmente un hecho que ha generado la suspicacia, es que una patrulla de la Policía se acercó a la Granja Emery, lugar en donde la Selección de Brasil, incluído Neymar, se encuentran realizando los entrenamientos de cara a la Copa América 2019 que se jugará en el mismo país. Aún se desconoce si el motivo de la presencia de las autoridades se deba al caso de Neymar.

O treino deste sábado já começou para a #SeleçãoBrasileira na Granja Comary! Para entrar no clima, vem ver como foram as atividades de ontem. Tite comandou um treino técnico no gramado. ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/flCwmjFbOu