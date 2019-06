No la conoce: El blopper de Gianni Infantino que se viralizó en redes sociales [VIDEO]

Gianni Infantino quiso demostrar que conoce los secretos del fútbol dentro de una cancha, pero cometió un terrible blooper que está dando la vuelta al mundo.

El presidente de la FIFA participó de un partido de confraternidad entre los presidentes de las asociaciones de todo el mundo en París, Francia. Infantino jugó de volante de creación y cuando ejecutó un tiro de esquina, le pegó al balón de una manera extraña y lo mandó detrás del arco.

El video de la jugada se ha viralizado en las redes sociales. Los internautas comentaron con mucha gracia esta acción de Infantino, quien ha demostrado que los dirigentes no necesariamente tienen que haber pisado un campo de fútbol para ocupar cargos importantes.

El suizo Gianni Infantino ha sido reelegido como presidente de la FIFA por aclamación, sin necesidad de una votación, este miércoles en París en el 69º Congreso de la institución, en la que continuará como cabeza visible hasta 2023.

"Gracias a todos, a los que me quieren y me odian, hoy yo quiero a todo el mundo. Amo el fútbol, trabajo duro, me comprometo con ustedes, seguiré trabajando duro, con ustedes y para ustedes", dijo Infantino.

Cabe señalar que en el Congreso de la FIFA participó Agustín Lozano Saavedra, en su calidad de presidente de la Federación Peruana de Fútbol.