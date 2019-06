Antonio García Pye reveló que tiene pensando postular a la presidencia de la FPF

Por José Varela

En noviembre del año 2018 la Federación Peruana de Fútbol (FPF) logró la renovación de Antonio García Pye en el cargo de Gerente de Selecciones por el periodo de cuatro años, y el suceso fue similar a un gol con remate desde el mediocampo.



Antonio García Pye o “Toño”, para sus amigos cercanos, tiene muchos años trabajando en la FPF y su simpatía e inteligencia lo hicieron querido por todos.



Ingeniero industrial de profesión, nació el 1 de febrero y es del signo Acuario. Se mantiene soltero, anhela tener un hijo y -en el plano dirigencial- no descarta en un futuro ser titular de la mismísima Federación.

- Edwin Oviedo, extitular de la FPF, permitió su renovación, ¿Qué opina del problema que tiene con la justicia?



Yo me identifico con la gente que me da su confianza, como es el caso de Edwin Oviedo. Por eso, es duro mirarlo pasar momentos difíciles. Le envío buenas vibras y deseo que todo le salga bien.

- Al extitular Manuel Burga se le acusó de corrupción...



Fue acusado y menos mal salió bien librado. Estuvo en Estados Unidos y acá se comió un año de detención. Él también confió en mí y le tengo la mayor gratitud. En el fútbol, a veces, el fracaso o poco éxito deportivo lo convierten a uno en sospechoso de algo; y creo que hay que tener cuidado con eso. Separar los ámbitos.



- ¿Pone las manos al fuego por ellos?

Yo pongo las manos al fuego por la relación conmigo y los temas que se trabajaron juntos, como por ejemplo a nivel Federación los controles económicos en Videna siempre fueron impecables. En la época de Manuel (Burga) –inclusive-, que se trabajaba con comisiones, había una contabilidad específica para la selección y había cuidado y prolijidad en manejo de fondos. En temas personales no puedo dar opinión.

-Vamos con las anécdotas. ¿Es cierto que Andrés Mendoza tomó una copa de la FPF y casi se la lleva a su casa?



Sí. Mendoza se llevó la copa que ganamos en un amistoso en Ecuador. Justo en ese partido, él y otro futbolista (Paulo Zabárbulo), no cantaron el Himno Nacional y hasta se reían, lo cual generó un problema porque el Ministerio de Educación llamó a reclamarme. En ese ambiente tenso miré que Mendoza metió la copa en su auto y le dije: “Oye, esa copa no es tuya”. Él me contestó mal, pero luego lo arreglamos. Más allá de algún roce, no he tenido problemas con los futbolistas.



-¿Hubo roces por premios?



Roce hubo por el comportamiento o la respuesta poco respetuosa que ameritaba ponerles el pare, me refiero a eso. En lo relacionado a premios, soy práctico. Referido a ello tengo otra anécdota...



-Por favor, cuéntela...



Renato Tapia es hábil con los números. Un día hablamos como dos horas, yo estaba cargado, tratamos premios por segundo y tercer puesto para el Mundial. Estábamos a esos niveles, y no recuerdo la cifra que le dije. Entonces Renato me dice: “Antonio, ese dinero no puedes pagarnos, la plata no va a alcanzar”. Efectivamente, me estaba equivocando y él me corrigió. Otros podrían decir: “Se equivocó, no es mi problema”. Él demostró la persona que es.



- ¿Fue merecido el castigo para los involucrados en la indisciplina en Panamá?



Lo de Panamá se infló. La indisciplina fue porque salieron sin permiso. No hubo mujeres ni trago, sencillamente, los jugadores salieron porque no podían dormir, y como a dos cuadras había un casino, dieron una vuelta y volvieron. La orden era no salir y fue indisciplina, pero no grave o escándalo.



¿En un futuro le gustaría ser presidente de la Federación?



Donde estoy me siento como pez en el agua. De repente (sí), cuando siga envejeciendo y solo quiera dar órdenes.

No descarto nada.