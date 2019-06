Futbolista mexicano y su devastadora confesión tras haber superado el cáncer [VIDEO]

La Selección Mexicana se viene preparando para llegar de la mejor manera posible a su debut en la Copa de Oro. Sin embargo, muchos esperaban ver a Miguel Layún vistiendo la camiseta azteca pero no apareció en la lista final de convocados.

Resulta que el jugador del Monterrey no la venía pasando nada bien y dio a conocer la verdadera razón por la cual no fue tomado en cuenta por el técnico argentino Gerardo Martino.

"Decidimos, mi esposa y yo, hacernos un chequeo general y hubo una pequeña sorpresa que no imaginábamos. Lo primero que me reportaron fue que habían encontrado un quiste complejo, pero empezó a existir la duda de que no fuera un quiste sino un tumor y sí, se trataba de un tumor maligno, cáncer", confesó el futbolista de 30 años.

Además, Layún agregó que "días después me llamó el doctor y me preguntó que cuándo me haría el siguiente examen. Yo en ese momento dije que después de la Copa de Oro, pero él me dijo que lo hiciera lo antes posible. Ahí empezó la duda que no fuera un quiste sino un tumor".

Por último, el exfutbolista del Sevilla expresó lo siguiente: "Apenas me mencionan esa palabra no percibe de la misma manera. Se trataba de un tumor maligno. Al final el diagnóstico es que se pudo remover así que gracias a Dios puedo decir que tuve cáncer, pero ya está curado".

Miguel Layún aseguró que no sintió síntoma alguno de molestia y que tras lo que le tocó vivir, quiere ver la forma de ayudar a las personas que no cuenten con recursos económicos para que puedan realizarse exámenes y detectar a tiempo algún problema de salud.

Como se recuerda, la Selección Mexicana debutará este sábado frente a Cuba por la primera fecha de la Copa de Oro.