Sigue aquí México vs Ecuador [EN VIVO] En directo vía Azteca TV y CNT Sports desde el T&T Stadium

México vs Ecuador EN VIVO ONLINE | Hoy, domingo 9 de junio, desde las 6.00 p.m. de la tarde, el Tri y la Tricolor se enfrentarán en un partido amistoso internacional, válido por la fecha FIFA, a disputarse en el AT&T Stadium, de la ciudad de Arlington, Texas (Estados Unidos), con miras a la Copa de Oro y Copa América. Ver EN DIRECTO la programación, las alineaciones, los canales, los horarios y los videos de los goles por Libero.pe.

MÉXICO VS ECUADOR EN DIRECTO: MINUTO A MINUTO

- No te pierdas el minuto a minuto del México vs Ecuador.

- México y Ecuador realizan el calentamiento previo en el T&T Stadium.

MÉXICO VS ECUADOR EN VIVO: ALINEACIONES CONFIRMADAS

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Héctor Moreno, César Montes, Luis Rodríguez; Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos, Luis Montes, Orbelin Pineda, Raúl Jiménez y Uriel Antuna.

Entrenador: Gerardo Martino.

Ecuador: Banguera; Caicedo, Arboleda, Mina, Quintero; Gruezo, Mendez, Intriago, Preciado, Ibarra y Enner Valencia.

Suplentes: Velasco, Ramírez, Ibarra, Garcés, Mena, Ortiz, Arreaga, Valencia, Orejuela, Chicaiza y Achilier.

Entrenador: "Bolillo" Gómez.

Televisa (Canal 2); TV Azteca (Canal 7) y TDN (547 SKY)

El amistoso será transmitido por los canales Azteca Deportes, Azteca TV, Canal de las Estrellas, Univisión, Televisa Deportes, TDN y Azteca 7 para el público residente en México, mientras que CNT Sports y el Canal del Fútbol lo hará en exclusiva para todo Ecuador. Las aplicaciones también estarán disponibles.

Desde la llegada de Gerardo Martino, México no conoce la derrota, ya que registra tres victorias consecutivas sobre Chile (3-1), Paraguay (4-2) y Venezuela (3-1). Ecuador, por su parte, ha presentado notables mejoras desde el arribo del "Bolillo" Gómez. En el último amistoso derrotaron por la mínima diferencia (1-0) a Venezuela.

México debuta el próximo 15 de junio en la Copa de Oro ante la selección de Cuba. Después chocará frente a Canadá, el 19 de junio, y luego contra Martinica el 23 del mismo mes.

Ecuador debuta el próximo 16 de junio en la Copa América contra Uruguay en el Estadio Mineirao. Luego se medirá ante Chile el viernes 21 y jugará el último partido contra Japón, el lunes 24.

El historial de México ante Ecuador es muy favorable. En 22 enfrentamientos registran 14 victorias, por cinco empates y sólo tres derrotas. En choques amistosos han sido 16 duelos, de los cuales el Tri ha ganado 10, ha empatado 4 y sólo ha perdido dos. La otra derrota fue en la Copa América de 2015.

México solo ha perdido sus últimos 6 partidos contra Ecuador.

Cuotas de apuestas: México vs Ecuador

México: -125

Empate: +255

Ecuador: +320

MÉXICO VS ECUADOR EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Colombia: 6.00 p.m.

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (lunes 10 de junio)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m. (lunes 10 de junio)

Francia: 12.00 a.m. (lunes 10 de junio)

Alemania: 12.00 a.m. (lunes 10 de junio)

Portugal: 12.00 a.m. (lunes 10 de junio)

Holanda: 12.00 a.m. (lunes 10 de junio)

Inglaterra: 11.00 p.m.

MÉXICO VS ECUADOR EN VIVO: GUÍA DE CANALES TV

México: Azteca 7, Televisa Deportes En Vivo, UnivisionTDN, TDN, Canal de las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo y ESPN Play Norte.

Ecuador: CNT Sports, Canal del Futbol

Estados Unidos: Univision NOW, Univision y Univision Deportes.

Argentina: Canal de las Estrellas.

Brasil: ESPN 2 Brazil y Watch ESPN Brasil.

Costa Rica: ESPN Play Norte y TDN.

Croacia: Sportklub 1 Croatia.

República Dominicana: ESPN Play Norte.

El Salvador: ESPN Play Norte y TDN.

Guatemala: ESPN Play Norte y TDN.

Honduras: TDN y ESPN Play Norte.

Holanda: Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Nicaragua: TDN y ESPN Play Norte.

Panamá: ESPN Play Norte y TDN.

Portugal: Sport TV1.

Cómo ver Azteca Deportes, México vs Ecuador

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

Cómo ver CNT Sports, México vs Ecuador

CNT TV Sports: Canal 300 (SD).

CNT TV Sports: Canal 700 (HD).

MÉXICO VS ECUADOR EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

México: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Luis Montes, Roberto Alvarado, Rodolfo Pizarro y Raúl Jiménez.

Entrenador: Gerardo Martino.

Ecuador: Maximo Banguera, José Quintero, Yerri Mina, Robert Arboleda, Béder Caicedo, Jhegson Méndez, Carlos Gruezo, Jefferson Intriago, Renato Ibarra, Ayrton Preciado y Enner Valencia.

Entrenador: Hernán "Bolillo" Gómez.

LOS 23 JUGADORES DE MÉXICO PARA LA COPA DE ORO 2019

Porteros: Jonathan Orozco (Santos Laguna), Hugo González (Necaxa), Guillermo Ochoa (Standard Lieja).

Defensas: Luis Rodríguez (Tigres UANL), Fernando Navarro (León), Jorge Sánchez (América), Diego Reyes (Legañés), Carlos Salcedo (Tigres UANL), César Montes (Monterrey), Héctor Moreno (Real Sociedad), Néstor Araujo (Celta de Vigo).

Centrocampistas: Jesús Gallardo (Monterrey), Edson Álvarez (América), Jonathan Dos Santos (Los Angeles Galaxy), Carlos Rodríguez (Monterrey), Andrés Guardado (Real Betis), Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven), Luis Montes (León), Orbelín Pineda (Cruz Azul) .

Delanteros: Alexis Vega (Guadalajara), Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers), Rodolfo Pizarro (Monterrey), Roberto Alvarado (Cruz Azul)