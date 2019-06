México vs Irlanda EN VIVO: por la fecha 2 del Torneo Esperanzas de Toulon

EN VIVO | México Sub 22 vs Irlanda se enfrentan este jueves 06 de junio por la segunda fecha del grupo C del Torneo Esperanzas de Toulon. El encuentro se llevará a cabo desde las 12:30 p.m. (hora peruana). Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

México vs Irlanda se ven las caras en el estadio Parsemain en un duelo donde los aztecas esperan quedarse con las tres unidades y así, tomar la punta del grupo C para ir asegurando su pase a la siguiente etapa del Torneo Esperanzas de Toulon.

El 'tri' Sub 22, dirigido por Jaime Lozano, comenzó de la mejor forma el mencionado torneo al vencer por un claro 2-0 a su similar de Bahréin con goles de Ismael Govea y Jairo Torres.

México se encuentra igualado en números con Francia, quien es segunda en el grupo B, por lo que en caso de conseguir un resultado positivo, estaría prácticamente en la siguiente ronda ya que pasan los primeros de cada grupo y solo el mejor segundo.

Por el lado del rival europeo, Irlanda también llega con la moral al tope. En su primer duelo tuvieron una gran presentación y golearon 4-1 a una débil China por 4-1 y debido a la diferencia de goles, marchan como líderes absolutos del grupo.



México vs Irlanda: dónde ver en vivo y horario

Argentina: 14:30 horas por ESPN 3

Colombia: 12:30 horas por ESPN 3

Perú: 12:30 horas ESPN Y ESPN 3

México: 12:30 horas por ESPN 3

Estados Unidos: 10:30 PT/13:30 ET por beIN Sports, beIN Sports Ñ, Fanatiz

México vs Irlanda EN VIVO: ¿Dónde seguir el partido por amistosos internacionales?

Si quieres seguir el México vs Irlanda EN VIVO, Líbero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.