Chile vs Suecia EN VIVO vía Directv Sports por el Mundial Femenino Francia 2019

Chile vs Suecia EN VIVO vía Directv Sports | se enfrentan este martes 11 de junio desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Roazhon Park de Rennes por la primera fecha del Grupo F del Mundial femenino Francia 2019. El encuentro también será transmitido por la señal de Chilevision y podrás seguir las incidencias, con videos destacados, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección Femenina de Chile disputará su primera Copa del Mundo, la que tratarán de disputar de la mejor manera. No obstante, llevan un total de 9 partidos consecutivos sin saber lo que es ganar (6 derrotas y 3 empates), recibiendo goles en cada uno de ellos. La caída más dura se dio en mayo, cuando fueron goleados por Holanda (7-0 ) en un encuentro de preparación.

El DT José Letelier trabaja a detalle el encuentro debut, que seguramente traerá presión en sus dirigidas, pero llevarlo de la mejor manera. María José Urrutia del fútbol brasileño, Yanara Aedo del Valencia y Karen Araya, la volante del Sevilla brillan para crear fútbol, mientras que Christiane Endler (PSG) es una muralla difícil de vencer en la portería. Selección Femenil de Chile va con todo.

Por su parte, la Selección femenina de Suecia destacó en sus últimos dos amistosos antes del debut en la Copa del Mundo Francia 2019. Primero venció 2-0 a Austria (goles de Sofia Jakobsson y Nathalie Bjorn) y luego 1-0 a Corea del Sur (gol de Madelen Janogy). Aunque, en la Copa Algarve no obtuvieron los mejores resultados: derrotas 2-1 con Portugal y en penales ante Canadá (6-5).

Cabe mencionar, que en su debut en aquel torneo en Europa, lograron vencer 4-1 a Suiza. El entrenador Peter Gerhardsson considera que su equipo todavía no tiene un techo y saldrán a buscar el triunfo para iniciar de la mejor manera esta copa mundial. Stina Blackstenius es la jugadora a seguir en la Selección de Suecia, llegando a anotar 7 goles en 7 partidos en las últimas eliminatorias.

POSIBLES ALINEACIONES DEL CHILE vs SUECIA DEL MUNDIAL FEMENINO FRANCIA 2019

XI Chile: Endler; Galaz, Guerrero, Saez, Soto; Zamora, Aedo, Araya, Lara, Balmaceda y Urrutia.

XI Suecia: Lindahl; Glas, Ilestedt, Sembrant, Eriksson; Rubensson, Bjorn; Jakobsson, Asllani, Hurtig y Blackstenius.

HORARIOS DEL CHILE vs SUECIA DEL MUNDIAL FEMENINO FRANCIA 2019

Perú: 11:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 a.m.

México: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

España: 6:00 p.m.

Bolivia: 12:00 mediodía

Venezuela: 12:00 mediodía

Chile: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

CHILE vs SUECIA EN EL MUNDIAL FEMENINO FRANCIA 2019: GUÍA DE CANALES

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: SporTV Play

Canadá: TSN5, TSN GO, TSN1, TSN4, RDS GO, TSN3

Chile: Chilevision, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Alemania: ZDF Sport Live

Honduras: Televicentro En Vivo

Internacional: Eurovision Sports

México: Televisa Deportes En Vivo, UnivisionTDN

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: RTP Play

España: Gol

Suecia: C More Fotball, TV4 Sweden, C More Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Red Button, BBC Sport Live

Estados Unidos: UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports Live Extra App, UNIVERSO, Fox Sports 1

Uruguay: NS Eventos HD, NS Eventos 1, El Canal HD, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

CHILE vs SUECIA EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Chile vs Suecia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.