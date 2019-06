Wayne Rooney rechazó el fichaje de un crack del Real Madrid al Manchester United

Wayne Rooney es una voz autorizada en el Manchester United, por lo realizado en los 'Diablos Rojos' y lo que significa para la institución inglesa. Es por eso que fue consultado sobre el momento que vive el elenco de Ole Gunnar Solskjaer en la actualidad.

El ex seleccionado inglés consideró que el United debe distribuir sus recursos económicos para fichar a varios jugadores y no solo a uno. "Solskjaer debe montar su equipo, y no creo que traer a uno o dos jugadores por 100 millones de libras ayudará a los que ya están", declaró el jugador del DC United para la 'BBC'.

Rooney también expresó su disconformidad en caso traigan a jugadores de renombre mundial, entre ellos a uno del Real Madrid, los cuales cuestan demasiado. "Puedes traer a jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi, Sergio Ramos o Bale, pero van a costar 350 millones de libras y sólo podrías aprovecharlos dos años, habiendo gastado todo ese dinero "

Así mismo, 'AstroBoy' reforzó la idea de adquirir a una buena cantidad de elementos a un precio razonable para levantar un conjunto renovado. "Es mejor traer a cinco o seis jugadores que cuesten entre 30 y 40 millones y reconstruir el equipo sobre ellos".

Además, Wayne Rooney respaldó a Ole Gunnar Solskjaer tras las críticas recibidas sobre el funcionamiento de su equipo y pidió que le concedan un proceso a largo plazo con la meta de pelear los torneos, tanto domésticos como europeos.

"Tienen que dejar a Solskjaer que tenga tiempo de construir un equipo para que en dos o tres años esté compitiendo con nivel para poder luchar la Premier League. "United, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Everton necesitan un par de años para ponerse a la altura de Liverpool y City"