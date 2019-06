Alemania vs España EN VIVO: por fase de grupos del Mundial Femenino 2019 

Alemania vs España este miércoles 12 de junio en el Estadio de Hainaut, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Mundial Femenino de Francia 2019. La transmisión del encuentro se realizará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 11. 00 a.m. (hora peruana) por señal de DirecTV e incidencias en Libero.pe.

La escuadra dos veces campeona del Mundo llega al choque luego de haber ganado por lo mínimo (1-0) a la dura China. Sin embargo, la estrella del conjunto teutón, Dzsenifer Marozsan, ha quedado descartado y es una baja más que sensible. Su misma entrenadora, Martina Voss-Tecklenburg, la calificó de “insustituible”.

Y es que la futbolista del Olympique de Lyon se fracturó el dedo del pie derecho en el cotejo anterior y los médicos indicaron que podría perderse todo lo que resta del mundial. Sara Däbritz, Melanie Leupolz y Alexandra Popp tendrán que tomar el mando en el campo.

“Dzenifer es insustituible porque tiene unas cualidades únicas. Como equipo tendremos que afrontar estos problemas. Nos afecta en lo deportivo y también en lo personal. Nos quedamos en shock cuando nos informaron. Pero son cosas que pueden pasan. Jugaremos y lucharemos por ella”, reveló Voss-Tecklenburg en rueda de prensa.

España afrontará el partido tras conseguir su primera victoria en los mundiales de mujeres. Y pese a que tiene un punto a favor -la lesión de Marozsan-, nunca han podido ganar a Alemania; por lo que esperan hacerlo en el recinto ubicado en la ciudad de Valenciennes.

No obstante, el entrenador de ‘La Roja’, Jorge Vilda, indicó en conferencia que no cree al cien por ciento la baja de la jugada del Lyon y que podría haber sorpresas. Además, sostuvo que su equipo ya se quito “la mochila de la espalda” al obtener el triunfo en su debut y que saldrán más holgadas.

“De momento, Alemania está en lo más alto del ránking y nosotros por detrás, en la decimotercera plaza, pero me consta que estamos teniendo una progresión para algún día estar a su altura. Este miércoles vamos a intentar, por lo menos, estar a su altura”, declaró el DT español.

PROBABLES ALINEACIONES

Alemania: Almuth Schult; Giulia Gwinn, Sara Doorsoun, Marina Hegering, Lena Oberdorf, Carolin Simon; Melanie Leupolz, Svenja Huth, Lea Schueller, Sara Däbritz; y Alexandra Popp.

España: Sandra Paños; Marta Torrejón, Irene Paredes, Mapi León, Marta Corredera; Virginia Torrecilla, Vicky Losada o Patri Guijarro; Aitana Bonmatí o Amanda Sampedro; Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Jenni Hermoso.

