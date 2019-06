Barcelona y las estrellas que vendería para esta temporada

El Barcelona no quiere repetir lo sucedido en la Champions League, donde fueron eliminados por Liverpool tras sufrir una épica remontada, y la Copa del Rey, cayendo ante Valencia cuando eran considerados como favoritos en el papel, y para eso están mentalizados en conseguir refuerzos de lujo para esta campaña.

Sin embargo, para que la institución “culé” pueda adquirir a las estrellas que se encuentran en su mira, cómo sería el caso de Antoine Griezmann, Matthijs de Ligt y hasta Neymar, el club deberá generar caja para costearse a estos cracks. La forma para que la directiva “azulgrana” incremente sus arcas sería con la venta de algunos de sus jugadores más valiosos en el plantel.

Uno de los elementos que dejarían partir sería Philippe Coutinho, cuyo valor ronda los 135 millones de dólares, quién no ha cumplido con las expectativas del equipo, siendo la primera opción a vender y así generar dinero para adquirir a más de un futbolista de nivel.

Otra de las alternativas sería Ousmane Dembélé, campeón del mundo con la selección francesa, tasado en 169 millones de dólares. El delantero galo ha tenido algunos inconvenientes con la dirigencia por indisciplina y el club estudia la opción de venderlo, así como a Rakitic, Umtiti, Rafinha, entre otros.

CANDIDATOS A VENDER

Ousmane Dembéle (US$ 169 millones): Ha sido objeto de polémica tras algunos casos de indisciplina en los que se vio involucrado.

Philippe Coutinho (US$ 135 millones): El ex Liverpool no ha mostrado un buen nivel pese a alto monto que se invirtió para ficharlo.

Ivan Rakitić (US$ 79 millones): Los 31 años del croata lo ponen en desventaja con sus compañeros. En la Premier League lo quieren.

Samuel Umtiti (US$ 56 millones): La llegada de Clément Lenglet marginó al central al banquillo del conjunto azulgrana.

Malcom (US$ 39 millones): El brasileño no ha convencido a la institución culé y tendría las puertas abiertas para partir.

Jasper Cillessen (US$ 33 millones): El guardameta holandés quiere irse en busca de continuidad. Es el eterno suplente de Ter Stegen.

André Gomes (US$ 28 millones): El portugués no ha podido encontrar un lugar en el equipo. Jugó cedido en el Everton.

Denis Suárez (US$ 22 millones): El centrocampista español no ha podido conseguir el titularato con el Barcelona.

Rafinha (US$ 16 millones): Pertenece al Barcelona desde el 2014, pero las constantes lesiones lo alejaron de las canchas.

Marc Cucurella (US$ 11 millones): El lateral izquierdo de 20 años jugó la temporada pasada en el Eibar, prestado por el “culé”.