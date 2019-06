Copa Amérca 2019 [EN VIVO] Tabla de posiciones, resultados y programación de la fecha 2 [FIXTURE ONLINE]

América TV Go EN VIVO | La primera fecha de la Copa América 2019 culminó con éxito con grandes resultados a favor del anfitrión Brasil, el dinámico Colombia, el candidato Uruguay y el defensor del título Chile. Este martes 18 de junio, la fecha 2 del torneo sudamericano arrancará con dos duelos importantes: Perú vs. Bolivia y Brasil vs. Venezuela. Revisa el fixture completo con los partidos de hoy, resultados, las fechas, los horarios, los canales y la tabla de posiciones y goleadores por Libero.pe.

En el grupo A, Philippe Coutinho tomó el testimonio de Neymar y logró empujar a Brasil para golear por 3-0 a Bolivia. En tanto, Perú y Venezuela registraron un empate sin goles. Ahora los dirigidos por Tite tendrá que verselas este martes frente a la Vinotinto, mientras que los de Ricardo Gareca se juegan la chance de clasificar ante La Verde.

Para el miércoles 19, James Rodríguez y Radamel Falcao volverán a ser las principales armas de Colombia en el grupo B. Tras vencer por 2-0 a la Argentina de Lionel Messi, los cafeteros esperan asegurar el primer lugar con una victoria sobre Qatar, que igualó 2-2 frente a Paraguay. En el otro duelo, la Albiceleste necesita sumar de a tres contra la Albirroja.

Finalmente, Uruguay demostró que es el favorito para salir campeón de esta Copa América 2019 al aplastar por 4-0 a Ecuador. Sin embargo, Chile demostró que se mantiene vigente al superar por el mismo resultado a Japón. El jueves, la Celeste se mide contra el cuadro nipón; y el viernes recién lo hará La Roja ante la selección Tricolor.

Cuáles son los grupos de la Copa América 2019

Grupo A: Brasil (anfitrión), Bolivia, Venezuela, Perú.

Grupo B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar.

Grupo C: Uruguay, Ecuador, Japón, Chile.

Tabla de posiciones de la fecha 2 de la Copa América.

Resultados fecha 1 de la Copa América

(Grupo A) Brasil 3-0 Bolivia

(Grupo A) Perú 0-0 Venezuela

(Grupo B) Argentina 0-2 Colombia

(Grupo B) Paraguay 2-2 Qatar

(Grupo C) Uruguay 4-0 Ecuador

(Grupo C) Chile 4-0 Japón

Fixture Copa América 2019 | Fecha 2 En Vivo

Grupo A

Partido: Perú vs Bolivia

Día: martes 18 de junio

Hora: 4.30 p.m. (Lima) | 5.30 p.m. (La Paz)

Estadio Maracaná.

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Grupo A

Partido: Brasil vs Venezuela

Día: martes 18 de junio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 10.30 p.m. (Brasilia) | 8.30 p.m. (Caracas)

Estadio Arena Fonte Nova

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Grupo B

Partido: Colombia vs Qatar

Día: miércoles 19 de junio

Hora: 4.30 p.m. (Lima y Bogotá)

Estadio Morumbí

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Colombia: CaracolTV, RCN Televisión, DirecTV Sports Colombia (español), Caracol Play, Deportes RCN y DirecTV Play.

Grupo B

Partido: Argentina vs Paraguay

Día: miércoles 19 de junio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Buenos Aires y Asunción)

Estadio Mineirao

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Canales de Paraguay: Tigo Sports y DirecTV Sports.

Grupo C

Partido: Uruguay vs Japón

Día: jueves 20 de junio

Hora: 6.00 p.m. (Lima) | 8.00 p.m. (Montevideo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay y VTV Uruguay (español).

Grupo C

Partido: Ecuador vs Chile

Día: viernes 21 de junio

Hora: 6.00 p.m. (Lima y Quito) | 8.00 p.m. (Santiago)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol y Teleamazonas.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Qué días se juegan la Copa América 2019

Fase de Grupos: Del 14 al 22 de junio.

Cuartos de final: Del 27 al 29 de junio.

Semifinales: Del dos al tres de julio.

Partido por el tercer lugar: 6 de julio.

Gran Final: 7 de julio.

En qué canales se puede ver y se transmite por TV la Copa América 2019

Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Estados Unidos: ESPN (inglés), Telemundo, Universo (español), ESPN3, ESPN+, WatchESPN (inglés); Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV (español).

Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Paraguay: Tigo Sports y DirecTV Sports.

Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Colombia: CaracolTV, RCN Televisión, DirecTV Sports Colombia (español), Caracol Play, Deportes RCN y DirecTV Play.

Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay y VTV Uruguay (español).

Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol y Teleamazonas.

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play

México: Azteca Uno, Azteca 7, Canal 5 Televisa, TDN (español).

Canadá: TSN y TSN Go.

Tabla de goleadores de la Copa América 2019

Philippe Coutinho (Brasil): 2 goles (1 penal)

Almoez Ali (Qatar): 1 gol

Óscar Cardozo (Paraguay): 1 gol (1 penal)

Edinson Cavani (Uruguay): 1 gol

Derlis González (Paraguay): 1 gol

Nicolás Lodeiro (Uruguay): 1 gol

Roger Martínez (Colombia): 1 gol

Everton (Brasil): 1 gol

Luis Suárez (Uruguay): 1 gol

Duván Zapata (Colombia): 1 gol