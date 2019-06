HOY, Chile vs Japón [ONLINE] Cómo ver TVN y Canal 13 gratis [Hora de Santiago]

Chile vs Japón EN VIVO ONLINE | Hoy, lunes 17 de junio, a partir de las 6.00 p.m. (hora de Lima) y 8.00 p.m. (hora de Santiago), el vigentcampeón de del torneo se enfrentará a los Samuráis Azules en el Estadio Morumbí, de la ciudad de Sao Paulo (Brasil), por la fecha 1 del grupo C de la Copa América 2019. Sigue EN DIRECTO y vía INTERNET por América TV Go EN VIVO todas las incidencias, los canales, los horarios y los videos de los goles en el minuto a minuto de Libero.pe.

El partido Chile vs Japón será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, la comunidad chilena lo hará a través de los canales de Canal 13 (Teletrece), TVN y Canal del Fútbol CDF HD.

Así llega Chile al debut de la Copa América 2019

Chile aspira a que los galones y la veteranía se impongan al desparpajo y la irreverencia de Japón, que busca curtir a los muchachos que disputarán los Juegos Olímpicos el año que viene.

Los títulos obtenidos en 2015 y 2016 colocan a Chile el cartel de aspirante al triunfo en Brasil, aunque esta Copa América encuentra al equipo de Reinlado Rueda en una etapa de redefinición.

El fracaso por la ausencia del Mundial de Rusia abrió la caja de los truenos. El argentino Juan Antonio Pizzi dejó el cargado de entrenador de Chile y asumió el mando el colombiano Reinaldo Rueda con el encargo de explorar el rejuvenecimiento de la plantilla y lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Pero el equipo comenzó a resquebrajarse antes de que el colombiano llegara a Chile. Claudio Bravo, histórico portero y capitán de la Roja más exitosa, rompió relaciones con el núcleo duro del plantel a raíz de una polémica en la que intervinieron su esposa y su suegra. Sin duda, será la baja más grande del equipo a pocas horas del juego contra Japón.

Al final, Chile buscará revalidar el título en Brasil mantiene buena parte de la estructura de años pasados, aunque los principales referentes ya superan la treintena: Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que contarán con la valiosa ayuda de otros jugadores destacados como el centrocampista Charles Aránguiz y el ariete Eduardo Vargas, máximo artillero en las Copas Américas de 2015 y 2016. Japón no la tendrá fácil.

Chile ha estado concentrado casi una semana en un apacible y alejado complejo deportivo en el municipio de Itu, a un centenar de kilómetros de la ruidosa y congestionada Sao Paulo. El principal dolor de cabeza para el técnico ha sido el estado de salud de Alexis Sánchez, que se incorporó a la Roja renqueante de una herida en el tobillo. Pero todo indica que hoy será titular ante Japón.

Así llega Japón al partido contra Chile

Japón es uno de los grandes enigmas de esta Copa América. El entrenador Hajime Moriyasu ha mantenido a un puñado de los futbolistas que disputaron el Mundial de Rusia y abundan jugadores jóvenes que disputarán los Juegos Olímpicos de Tokio.

Hay que ver si los de Japón pagan la novatada ante un rival curtido en mil batallas o si sorprenden a todo frente a Chile, campeón de la Copa América.

Moriyasu, técnico de Japón, ha mantenido en hermetismo total el equipo que tiene en mente para el debut contra Chile. Si juega, todos los ojos se posarán en el centrocampista Takefusa Kubo, la perla del fútbol nipón y flamante fichaje del Real Madrid para su segundo equipo.

Tabla de Posiciones partidos Copa América Brasil 2019

Grupo A

Brasil: 3 puntos

Perú: 1 punto

Venzuela: 1 punto

Bolivia: 0 puntos

Grupo B

Colombia: 3 puntos

Paraguay: 1 punto

Qatar: 1 punto

Argentina: 0 puntos

Grupo C

Uruguay: 3 puntos

Chile: 0 puntos

Japón: 0 puntos

Ecuador: 0 puntos

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmiciones EN DIRECTO de los juegos de Chile contra Japón, Uruguay y Ecuador. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutación de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV EN VIVO Chile vs Japón | Canales

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Chile vs Japón | Canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

CHILE VS. JAPÓN ALINEACIÓN DEL PARTIDO HOY POR CANAL 13

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Japón: Ryosuke Kojima; Takehiro Tomiyasu, Kou Itakura, Daiki Sugioka, Tomoki Iwata; Shoya Nakajima, Gaku Shibasaki, Yuta Nakayama, Takefusa Kubo; Shinji Okazaki y Ayase Ueda.

Entrenador: Hajime Moriyasu.

Árbitro: el paraguayo Mario Díaz de Vivar.

Estadio: Morumbí de Sao Paulo.