Chile vs Japón [EN VIVO] vía América TV En directo, la Roja empata 0-0 por Copa América

América TV go EN VIVO | Chile inicia la defensa de sus dos títulos hoy ante Japón. El entrenador colombiano Reinaldo Rueda ha confirmado a los once jugadores de La Roja que se estarán enfrentaron al conjunto de Shinji Kagawa en el estreno del grupo C de la Copa América 2019. Arturo Vidal y Alex Sánchez jugarán desde la partida en el Morumbí.

Chile vs Japón EN VIVO Minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto.

PRIMER TIEMPO

Sigue los detalles del partido entre Chile y Japón.

36' Tiro de esquina para Chile.

35' Tiro de esquina para Japón.

34' ¡Otra vez Chile! Disparo del Niño Maravilla se va desviado.

34' Tremendo disparo con curva de Alexis Sánchez por poco se clava en las redes de Japón.

33' Maeda se bate para rechazar el balón. Tiro de esquina para Chile.

33' De ida y vuelta. Tiro de esquina para Chile.

31' Tiro de esquina a favor de Japón.

28' Fuenzalida pide atención médica tras un pisotón Sugioka.

27' Gran centro de Jean Beausejour por el lado izquierdo pero le queda muy alta a Vargas, que con la cabeza no alcanza a hacer daño

26' Si Chile no está abajo en el marcado es gracias a Arturo Vidal. Gran partido está haciendo el jugador del Barcelona.

25' Tiro de esquina para Japón.

24' Arturo Vidal se esfuerza para detener a Nakajima.

22' Shoya Nakajima le hizo tremendo lujo a pular Erick Pulgar.

19' Centro de Charles Aránguiz se va fuera del campo.

18' Tarjeta amarilla para Teruki Hara.

18' Falta contra Alexis Sánchez. Tiro libre par Chile.

15' Charles Aránguiz le da un excelente pase en profundidad a Isla, quien llega a la última línea y saca un peligroso centro... pero el defensa japonés despeja desde el punto penal.

13' Disparo de Arturo Vidal sale por encima del travesaño. Partidazo en el Morumbí.

12' Cabezazo de Ueda que atrapa el portero Gabriel Arias.

11' Tiro de esquina para Japón, que está jugando mucho mejor que Chile.

9' Kubo por poco anota el primer gol para Japón.

6' Disparo de Shoya Nakajima se pierde por encima del travesaño.

5' Falta de Maripán. Tiro libre muy peligroso a favor de Japón. Kubo lanzará el disparo.

4' Falta de Shoya Nakajima. Tiro libre para Chile.

3' Presiona la selección de Chile.

2' Tremendo cruce entre Arturo Vidal y Takefusa Kubo.

1' ¡Comenzó el partido en el Morumbí!

- Himno Nacional de Chile

- Himno Nacional de Japón.

- Los jugadores de Chile y Japón realizan el respectivo calentamiento.

- Las estadísticas entre Chile y Japón.

- La llegada de Chile al Morumbí.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Japón: Keisuke Osako, Naomi Ueda, Teruki Hara, Takehiro Tomiyasu, Daiki Sugioka, Dalzen Maeda, Yuta Nakayama, Gaku Shibasaki, Shoya Nakajima, Takefusa Kubo y Ayase Ueda.

Entrenador: Hajime Moriyasu.

Previa Chile vs Japón

El juego entre Chile vs Japón será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, la comunidad chilena lo hará a través de los canales de Canal 13 (Teletrece), TVN y Canal del Fútbol CDF HD.

Alineación confirmada de Chile ante Japón

Gabriel Arias irá bajo los tres palos del arco de Chile; mientras que Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour conforman el bloque defensivo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Arturo Vidal se encargarán del mediocampo; y, finalmente, en la ofensiva tenemos al tridente mortal conformado por José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

La principal novedad en este once de Chile será la del volante Erick Pulgar. También, hay que destacar la presencia del portero Gabriel Arias, quien tomará el lugar de Claudio Bravo, ausenta en la lista de 23 jugadores para la Copa América por diferencias con Reinaldo Rueda.

Probable alineación de Japón ante Chile

Japón, por su parte, lo hará con Keisuke Osako; Takehiro Tomiyasu, Kou Itakura, Daiki Sugioka, Tomoki Iwata; Shoya Nakajima, Gaku Shibasaki, Yuta Nakayama, Takefusa Kubo; Shinji Okazaki y Ayase Ueda.

Chile y Japón chocarán desde las 6.00 p.m. (hora de Lima) y 8.00 p.m. (hora de Santiago) por la primera fecha del grupo C de la Copa América 2019. La Roja viene de ser campeón de las ediciones 2015, que se realizó en su propio país, y 2016, la denominada Copa Centenario que se llevó a cabo en los Estados Unidos.

LOS 23 CONVOCADOS POR CHILE

Arqueros: Gabriel Arias (Racing Club-ARG), Brayan Cortés (Colo Colo), Yerko Urra (Huachipato).

Defensas: Mauricio Isla (Fenerbahçe-TUR), Paulo Díaz (Al-Ahli-EMI), Guillermo Maripán (Alavés-ESP), Gonzalo Jara (Estudiantes de La Plata-ARG), Gary Medel (Besiktas-TUR), Igor Lichnovsky (Cruz Azul-MEX), Óscar Opazo (Colo Colo), Jean Beausejour (Universidad de Chile).

Volantes: Arturo Vidal (Barcelona-ESP), Esteban Paez (Colo Colo), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen-ALE), Erick Pulgar (Bolonia-ITA), Pedro Pablo Hernández (Independiente-ARG), Diego Valdés (Santos Laguna-MEX).

Delanteros: Alexis Sánchez (Manchester United-ING), Nicolás Castillo (América-MEX), Eduardo Vargas (Tigres-MEX), Junior Fernándes (Alanyaspor-TUR), Ángelo Sagal (Pachuca-MEX), José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica).

LOS 23 CONVOCADOS POR JAPÓN

Arqueros: Eiji Kawashima (Strasbourg/FRA), Suichi Gonda (Portimonense/POR), Daniel Schmidt (Vegalta Sendai) y Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima)

Defensas: Yuto Nagatomo (Galatasaray/TUR), Tomoaki Makino (Urawa Red Diamonds), Hiroki Sakai (Marsella/FRA), Gen Shoji (Toulouse/FRA), Sei Muroya (F.C. Tokyo), Naomichi Ueda (Brujas/BÉL), Shinnosuke Hatanaka (Yokohama Marinos), Yuto Nakayama (PEC Zwolle/HOL) y Takehiro Tomiyasu (Sint-Truidense/BÉL)

Volantes: Shinji Kagawa (Besiktas/TUR), Genki Haraguchi (Hannover 96/ALE), Yuki Kobayashi (Heerenveen/HOL), Gaku Shibayasu (Getafe/ESP), Jnya Itu (Genk/BÉL), Kento Hashimoto (F.C. Tokyo), Shoya Nakajima (Al Dubai/Qatar), Takumi Minamino (Salzburg/AUS), Hidemasa Morita (Kawasaki Frontale), Ritsu Doan (Groningen/HOL), Takefusa Kubo (F.C. Tokyo).

Chile vs Japón: hora peruana y chilena Copa América EN VIVO

Chile: 8.00 p.m.

Perú: 6.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (martes 18 de junio)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m. (martes 18 de junio)

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 2.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m. (martes 18 de junio)

Francia: 12.00 a.m. (martes 18 de junio)

Alemania: 12.00 a.m. (martes 18 de junio)

Portugal: 12.00 a.m. (martes 18 de junio)

Holanda: 12.00 a.m. (martes 18 de junio)

Inglaterra: 11.00 p.m.

TVN Chile y Canal 13 Transmitirán la Copa América 2019

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil: SporTV y SporTV Play.

Canadá: TSN3 y TSN GO.

Chile: TVN, Canal 13, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes y CDF HD.

China: PPTV Sport China.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Costa Rica: Repretel Canal 6, Repretel En Vivo, Sky HD y TDN.

República Dominicana: SportsMax App, SportsMax 2 y Sky HD.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes y Teleamazonas.

El Salvador: TDN, Sky HD, TCS GO y Canal 4 El Salvador.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 1.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Chapin TV, TeleOnce Guatemala, Sky HD y TDN.

Haití: SportsMax App, Tele Haiti y SportsMax 2.

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN y Sky HD.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

México: TDN, Nu9ve, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7 y Azteca Deportes En Vivo.

Holanda: Fox Sports 5 y Fox Sports Go.

Nueva Zelanda: beIN SPORTS 1 New Zealand y beIN Sports Connect New Zealand.

Panamá: TVMax 9, Sky HD y TDN.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Perú: DIRECTV Play Deportes, América Televisión, DIRECTV Sports Peru y América TV GO.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App y SportsMax 2.

España: DAZN Spain.

Inglaterra: Premier Player HD y Premier Sports 1.

Estados Unidos: ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports Live Extra App y Telemundo.

Uruguay: vera+, VTV Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: Venevision, DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Internacional: Bet365.

Cómo ver Canal 13 y TVN EN VIVO Chile vs Japón Copa América 2019 | Guía de canales TV

DirecTV: Canal 149 (SD) y Canal 1149 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 119 (SD) y Canal 807 (HD).

Claro TV: Canal 53 (SD) y Canal 553 (HD).

TuVes HD: Canal 55.

Entel TV HD: Canal 64 (HD).

VTR: Canal 19 (Santiago), Canal 9 (Arica) y Canal 10 (Antofagasta).

Claro TV: Canal 53 (SD) y Canal 553 (HD).

CMET: Canal 19.

Coltrahue Digital: Canal 14.1 (HD).

TV RED: Canal 23.

Mundo Pacífico: Canal 14 (SD) y Canal 514 (HD).

Cableunión: Canal 20.

Cable Color: Canal 24 (Ovalle).

Inet TV: Canal 14 (Castro).

Fibra Norte: Canal 14.3 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 119 (SD) y Canal 807 (HD).

GTD Manquehue/Telsur: Canal 19 y Canal 25.

Dónde ver Canal 13 de Teletrece EN VIVO Chile vs Japón | Guía de canales TV

DirecTV: Canal 152 (SD) y Canal 1152 (HD).

Movistar TV: Canal 122 (SD) y Canal 813 (HD).

Claro TV: Canal 56 (SD) y Canal 556 (HD).

TuVes HD: Canal 58 (HD).

Entel TV HD: Canal 67 (HD).

VTR: Canal 22 (Santiago), Canal 12 (Arica), Canal 13 (Antofagasta), Canal 13 (Copiapó) y Canal 13 (La Serena).

Claro TV: Canal 56 (SD) y Canal 556 (HD).

TV RED: Canal 25 (Punta Arenas).

CMET: Canal 22.

Cableunion: Canal 24 (La Pintana, La Granja, San Ramón)

Coltrahue Digital: Canal 15.2.

Mundo Pacífico: Canal 17.

Cable Mágico Estelar: Canal 2/Canal 9.

Cable de la Costa: Canal 8 (SD) y Canal 213 (HD).

Fibra Norte: 16.2 (HD) (Diego de Almagro)

Inet TV: Canal 7 (Castro (Chile)).

GTD Manquehue/Telsur: Canal 22 (SD), Canal 28 (SD) y Canal 813 (HD).

Movistar TV: Canal 122 (SD) y Canal 813 (HD).

Tabla de Posiciones partidos Copa América Brasil 2019

Grupo A

Brasil: 3 puntos

Perú: 1 punto

Venzuela: 1 punto

Bolivia: 0 puntos

Grupo B

Colombia: 3 puntos

Paraguay: 1 punto

Qatar: 1 punto

Argentina: 0 puntos

Grupo C

Uruguay: 3 puntos

Chile: 0 puntos

Japón: 0 puntos

Ecuador: 0 puntos

Cómo ver América TV GO EN VIVO y Fox Sports EN VIVO DirecTV

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmiciones EN DIRECTO de los juegos de Chile contra Japón, Uruguay y Ecuador. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutación de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV EN VIVO Chile vs Japón | Canales

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Chile vs Japón | Canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

