Perú vs Uruguay [EN VIVO] Día, hora, canal e historia de partidos por cuartos de la Copa América 2019

Perú vs Uruguay EN VIVO ONLINE La Blanquirroja se enfrentará a La Celeste La Roja este sábado 29 de junio (4.00 p.m. hora de Lima y 7.00 p.m. hora de Montevideo) en el Estadio Arena Fonte Nova de la ciudad de Salvador de Bahía (Brasil) por los cuartos de final de la Copa América 2019. Revisa la programación completa del partido por Libero.pe.

Tras el triunfo (1-0) de Colombia sobre Paraguay, Perú aseguró el cupo como mejor tercero en el grupo A donde debutó con un empate sin goles ante Venezuela. En la segunda fecha derrotó por 3-1 a Bolivia y, finalmente, en la tercera cayó por 5-0 a manos de Brasil. Ahora, deberá reponerse rápidamente de ese golpe recibido del anfitrión en la ronda de cuartos contra Uruguay, que culminó en el primer lugar del grupo C, tras golear 4-0 a Ecuador, empatar 2-2 ante Japón y, ahora, viene de vencer a Chile, vigente campeón de la Copa América.

Los dos últimos antecedentes entre Perú y Uruguay ocurrieron en la Copa América 2011. Primero empataron (1-1, con goles de Paolo Guerrero y Luis Suárez) en el Estadio San Juan Bicentenario por la primera fecha del grupo C. Pero después La Celeste ganó por 2-0 en la semifinal que se disputó en el Estadio de La Plata.

¿Cuál es el historial de Perú vs. Uruguay en la Copa América 2019?

En el marcho de la Copa América, Perú y Uruguay se han enfrentado en 20 oportunidades: 12 victorias para La Celeste, 6 para La Blanquirroja y 2 empates. Los charrúas registran 42 goles a favor y 25 en contra frente a la selección nacional.

Copa América 2011 (Semifinales) Perú 0-2 Uruguay

Copa América 2011 (Grupo C) Uruguay 1-1 Perú

Copa América 2007 (Grupo A) Uruguay 0-3 Perú

Copa América 1997 (Grupo B) Perú 1-0 Uruguay

Copa América 1983 (Semifinales) Uruguay 1-1 Perú

Copa América 1983 (Semifinales) Perú 0-1 Uruguay

Copa América 1959-I (Finall) Perú 5-3 Uruguay

Copa América 1957 (Final) Perú 3-5 Uruguay

Copa América 1956 (Final) Uruguay 2-0 Perú

Copa América 1955 (Final) Perú 2-1 Uruguay

Copa América 1953 (Final) Perú 0-3 Uruguay

Copa América 1949 (Final) Perú 4-3 Uruguay

Copa América 1947 (Final) Uruguay 1-0 Perú

Copa América 1942 (Final) Uruguay 3-0 Perú

Copa América 1941 (Final) Uruguay 2-0 Perú

Copa América 1939 (Final) Perú 2-1 Uruguay

Copa América 1937 (Final) Uruguay 4-2 Perú

Copa América 1935 (Final) Perú 0-1 Uruguay

Copa América 1929 (Final) Uruguay 4-1 Perú

Copa América 1927 (Final) Perú 0-4 Uruguay

¿Qué día juegan Perú vs Uruguay por los cuartos de final?

El partido entre Perú vs. Uruguay se realizará este sábado 29 de junio en el Estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.

¿Dónde será el partido Perú vs Uruguay por los cuartos de final?

El Arena Fonte Nova se encuentra ubicado en la ciudad de Salvador Bahía, en Brasil, de propiedad del gobierno del estado de Bahía y que es utilizado por el Esporte Clube Bahia y en ocasiones por el Esporte Clube Vitória. Fue inaugurado en 1951 con el nombre Estadio Octávio Mangabeira y reconstruido con motivo de la Copa del Mundo de 2014. Tras la remodelación cuenta con una capacidad para 55 000 espectadores sentados.​

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay?

Perú: 4.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Uruguay: 6.00 p.m.

Colombia: 4.00 p.m.

Argentina: 6.00 p.m.

Ecuador: 5.00 p.m.

Brasil: 7.00 p.m.

Paraguay: 6.00 p.m.

Venezuela: 5.00 p.m.

España: 10.00 p.m.

Italia: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m.

¿Qué canal transmitirá por televisión el Perú vs Uruguay?

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina y TyC Sports Play.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión y América TV GO.

España: DAZN Spain.

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN + y Telemundo.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay y vera+.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil: SporTV y SporTV Play.

Chile: Canal 13, DIRECTV Play Deportes, TVN, CDF HD y DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol HD2, Caracol TV y Caracol Play.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

Honduras: Tigo Sports Honduras y Sky Sports HD.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, Venevision y DIRECTV Sports Venezuela.

Tabla de Posiciones Final de la Copa América Perú vs Uruguay

Grupo A

Brasil: 7 puntos

Venezuela: 5 puntos

Perú: 4 puntos

Bolivia: 0 puntos

Grupo B

Colombia: 9 puntos

Argentina: 4 puntos

Paraguay: 2 puntos

Qatar: 1 punto

Grupo C

Uruguay: 7 puntos

Chile: 6 puntos

Japón: 2 puntos

Ecuador: 1 punto

Los cruces de cuartos de final de la Copa América 2019

A continuación, revisa como quedaron los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa América 2019.

Posibles formaciones y alineaciones de Perú y Uruguay

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Miguel Araujo (o Carlos Zambrano), Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva; Edison Flores, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Entrendor: Renato Tapia.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Marcelo Saracchi (Giovanni González); Nahitan Nández, Lucas Torreira (Federico Valverde), Rodrigo Betancur, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.