Perú vs Uruguay [ONLINE] ¿A qué hora y en qué canal se jugará el partido por Copa América?

Partido de hoy Copa América 2019 Perú vs Uruguay | Ricardo Gareca analiza la opción de volver al dibujo posicional que le ha dado los mejores resultados y con el que logró para Blanquirroja la clasificación a una Copa Mundo después de 36 años de ausencia. Es decir, utilizar el sistema 4-3-3 con la vuelta de los polivalentes André Carrillo y Edison Flores para el duelo de este sábado 29 de junio (2.00 p.m. - hora peruana) por los cuartos de final del torneo en Brasil. Paolo Guerrero será el único punta.

La última práctica que se realizó este miércoles en el Pituaçu, esta vez bajo un sol canicular y una temperatura de 28 grados celsius, y mostraron un mejor semblante. Como ellos mismos lo han dicho, parece que ya superaron el mazazo que les dio Brasil. Y es que Ricardo Gareca hizo cuatro modificaciones en los jugadores titulares ante Uruguay con relación al equipo que comenzó frente al Scratch.

Los zagueros centrales de Perú serían Carlos Zambrano y Ánderson Santamaría en lugar de Luis Abram y Miguel Araujo.Entre tanto, André Carrillo entraría para hacer una línea de tres centrocampistas de características principalmente defensivas, mientras que Edison Flores ocuparía el puesto del lesionado Jefferson Farfán, pero jugaría más atrás para que Paolo Guerrero quede como punta de lanza.

Allegados al cuerpo técnico de Perú creen que Ricardo Gareca empleará el 4-2-3-1 y que los once titulares contra Uruguay serían: Pedro Gallese en la puerta; Luis Advícula, Carlos Zambrano, Ánderson Santamaría y Miguel Trauco en la defensa; Renato Tapia Joshimar Yotún, André Carrillo, Cristian Cueva y Edison Flores en el medio campo; y Paolo Guerrero en la delantera.

Este jueves, la selección peruana volverá a entrenarse por la mañana en el estadio Roberto Santos, Pituaçu, en el penúltimo ensayo del equipo del Tigre para enfrentar a Uruguay.

¿Cuál es el historial de Perú vs. Uruguay en la Copa América 2019?

En el marcho de la Copa América, Perú y Uruguay se han enfrentado en 20 oportunidades: 12 victorias para La Celeste, 6 para La Blanquirroja y 2 empates. Los charrúas registran 42 goles a favor y 25 en contra frente a la selección nacional.

Copa América 2011 (Semifinales) Perú 0-2 Uruguay

Copa América 2011 (Grupo C) Uruguay 1-1 Perú

Copa América 2007 (Grupo A) Uruguay 0-3 Perú

Copa América 1997 (Grupo B) Perú 1-0 Uruguay

Copa América 1983 (Semifinales) Uruguay 1-1 Perú

Copa América 1983 (Semifinales) Perú 0-1 Uruguay

Copa América 1959-I (Finall) Perú 5-3 Uruguay

Copa América 1957 (Final) Perú 3-5 Uruguay

Copa América 1956 (Final) Uruguay 2-0 Perú

Copa América 1955 (Final) Perú 2-1 Uruguay

Copa América 1953 (Final) Perú 0-3 Uruguay

Copa América 1949 (Final) Perú 4-3 Uruguay

Copa América 1947 (Final) Uruguay 1-0 Perú

Copa América 1942 (Final) Uruguay 3-0 Perú

Copa América 1941 (Final) Uruguay 2-0 Perú

Copa América 1939 (Final) Perú 2-1 Uruguay

Copa América 1937 (Final) Uruguay 4-2 Perú

Copa América 1935 (Final) Perú 0-1 Uruguay

Copa América 1929 (Final) Uruguay 4-1 Perú

Copa América 1927 (Final) Perú 0-4 Uruguay

¿Qué día juegan Perú vs Uruguay por los cuartos de final?

El partido entre Perú vs. Uruguay se realizará este sábado 29 de junio en el Estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.

¿Dónde será el partido Perú vs Uruguay por los cuartos de final?

El Arena Fonte Nova se encuentra ubicado en la ciudad de Salvador Bahía, en Brasil, de propiedad del gobierno del estado de Bahía y que es utilizado por el Esporte Clube Bahia y en ocasiones por el Esporte Clube Vitória. Fue inaugurado en 1951 con el nombre Estadio Octávio Mangabeira y reconstruido con motivo de la Copa del Mundo de 2014. Tras la remodelación cuenta con una capacidad para 55 000 espectadores sentados.​

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay?

Perú: 4.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Uruguay: 6.00 p.m.

Colombia: 4.00 p.m.

Argentina: 6.00 p.m.

Ecuador: 5.00 p.m.

Brasil: 7.00 p.m.

Paraguay: 6.00 p.m.

Venezuela: 5.00 p.m.

España: 10.00 p.m.

Italia: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m.

¿Qué canal transmitirá por televisión el Perú vs Uruguay?

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina y TyC Sports Play.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión y América TV GO.

España: DAZN Spain.

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN + y Telemundo.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay y vera+.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil: SporTV y SporTV Play.

Chile: Canal 13, DIRECTV Play Deportes, TVN, CDF HD y DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol HD2, Caracol TV y Caracol Play.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

Honduras: Tigo Sports Honduras y Sky Sports HD.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, Venevision y DIRECTV Sports Venezuela.

Tabla de Posiciones Final de la Copa América Perú vs Uruguay

Grupo A

Brasil: 7 puntos

Venezuela: 5 puntos

Perú: 4 puntos

Bolivia: 0 puntos

Grupo B

Colombia: 9 puntos

Argentina: 4 puntos

Paraguay: 2 puntos

Qatar: 1 punto

Grupo C

Uruguay: 7 puntos

Chile: 6 puntos

Japón: 2 puntos

Ecuador: 1 punto

Los cruces de cuartos de final de la Copa América 2019

A continuación, revisa como quedaron los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa América 2019.

Posibles formaciones y alineaciones de Perú y Uruguay

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría (o Luis Abram), Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva; Edison Flores, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Entrendor: Renato Tapia.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Marcelo Saracchi (Giovanni González); Nahitan Nández, Lucas Torreira (Federico Valverde), Rodrigo Betancur, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.