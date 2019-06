Uruguay venció 1-0 a Chile y será rival de Perú en los cuartos de la Copa América [VIDEO]

Un gol de Edinson Cavani en el minuto 82 le dio la victoria por 0-1 a Uruguay sobre Chile en el partido decisivo del Grupo C de la Copa América en el Maracaná de Río de Janeiro y, como líderes de la llave, los uruguayos se medirán en cuartos de final a Perú el próximo sábado.

Uruguay sumó 7 puntos tras dos victorias y un empate y dejó con 6 unidades a Chile, que, como segundo del Grupo, tendrá que enfrentarse el viernes a la difícil Colombia, el primero del Grupo B, para definir uno de los semifinalistas de la Copa América Brasil 2019.

El gol del atacante del París Saint Germain francés, que hasta entonces había pasado casi que desapercibido en el partido, ocurrió en momentos en que Chile dominaba el compromiso y había tenido las mejores oportunidades de abrir el marcador.

Uruguay, al que sólo le servía la victoria para quedarse con el primer lugar, comenzó presionando con Suárez por la derecha pero se chocó con una selección chilena que alineó a cinco defensores.

Pero La Roja, pese reservó para cuartos de final a cuatro jugadores, entre los cuales una referencia como Arturo Vidal, sólo necesitó pocos minutos para asumir el dominio del balón, tocando atrás preferiblemente, y atacando con disparos desde lejos para intentar sorprender a Muslera.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

90' ¡Fin del partido!

¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Edinson Cavani!

82' El "Matador" Cavani sacó un remate potente desde fuera del área y coloca el 1-0 a favor de Uruguay en el Maracaná.

78' Luis Suárez se tira al disputar una pelota con Lichnovsky y reclama infracción. El árbitro cobra falta en ataque de Suárez.

77' Cambio en Chile: Eduardo Vargas sale e ingresa Junior Fernández.

76' Cambio en Uruguay: Se retira De Arrascaeta, ingresa en su lugar Jonathan Rodríguez.

74' El partido se detiene en el Maracaná luego de que un aficionado ingresó a la cancha e interrumpió el juego.

70' Tiro libre a favor de Chile. El centro de Alexis Sánchez es controlado por Fernando Muslera.

69' Tiro de esquina para Chile.

68' Intenta controlar un balón largo Opazo sobre la línea de fondo Celeste y no lo logra, la pelota sale por la banda. Sacará Giovanni González.

66' Otra falta sobre Edinson Cavani. El Matador baja a buscar un balón a la mitad de la cancha y lo detiene con infracción el recién ingresado Lichnovsky.

64' Dura falta de Aránguiz sobre Cavani. El delantero uruguayo recupera una pelota en mitad de cancha, intenta pasar entre Aránguiz y Pulgar y entre los dos lo detienen con infracción.

63' Infracción de Cáceres sobre Díaz. El lateral uruguayo reclama que fue todo pelota.

62' Alexis ve solo a Aránguiz en el medio, se la pasa y la pelota se le escapa por debajo del pie al delantero chileno. Otra muestra de impresición en este encuentro.

60' Gran jugada de Suárez por derecha, se escapa de sus marcadores, pasa atrás al borde del área para De Arrascaeta, remata de primera y el balón sale suave y rastrero. Agarra la pelota sin complicarse Arias.

59' Cáceres recibe en tres cuartos, acomoda y busca un centro al área. Arias sale y atrapa muy seguro la pelota. Hasta ahora muy sólido para cortar centros el portero chileno.

56' Lichnosvky se la pierde en el corazón del área.

56' Tiro de esquina para Chile.

55' Cambio en Chile: Gary Medel sale e ingresa Lichnosvky.

52' Saca Arias en largo desde su arco, Gana Sánchez, pasa para Hernández, devuelve la pared con Sánchez y Bentancur, muy atento, marca al delantero de La Roja.

50' Recupera Vargas, intenta tocar con Díaz, intercepta De Arrascaeta y le comete infracción el volante chileno.

47' Disparo de Federico Valverde se va por encima del travesaño.

46' ¡Comenzó el segundo tiempo del partido entre Chile vs. Uruguay!

Resumen del primer tiempo. Chile comenzó mejor el partido con continuos ataques de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Pese a la ausencia de Arturo Vidal (hoy en el banquillo), Erick Pulgar respondió muy bien a la hora que le tocó defender. No obstante, Uruguay equilibró las cosas y poco a poco pisó el área con remates Luis Suárez y Edinson Cavani. Luego, pasando el minuto 30, el partido fue trabado. Falta por diversos sectores de la cancha. Por ahora, Chile continúa clasificando como líder del grupo C. De ser así, será el rival de Perú; mientras que Uruguay enfrentaría a Colombia.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

48' Alexis Sánchez lanza un potente remate, pero es muy alto.

48' Diego Godín por poco anotar el primer para Uruguay.

45' ¡Fin del primer tiempo!

42' Cabezazo de Edinson Cavani se va fuera de la cancha.

39' Falta de Giordan De Arrascaeta. Tiro libre para Uruguay.

35' Falta de Nicolás Lodeiro. Tiro libre para Chile.

¡Gol de Japón! Ecuador empata 1-1!

Ángel Mena pone el tanto de la igualdad.

31' Falta de Gary Medel. Tiro libre para Uruguay.

30' Óscar Opazo saca un disparo mordido y el balón se va por la última línea.

29' Eduardo Vargas estuvo a puertas del gol. Sin embargo, la defensa uruguaya reaccionó a tiempo para interceptar su disparo. El partido se vuelve de ida y vuelta.

26' Tiro libre en salida para Uruguay.

26' Pablo Díaz despeja el esférico y ya salió Chile.

25' Erick Pulgar envía el balón al córner. Ha mejorado Uruguay.

22' ¡Cabezazo de Diego Godín se va por encima del travesaño! Se pide falta de Arias.

22' Luis Suárez logró sacarse al portero Gabriel Arias. Tenía para definir pero demoró. Se salva Chile.

18' ¡UFF se salva Chile!

17' ¡Córner a favor de Uruguay!

Así va la tabla del grupo C de la Copa América [Tiempo real]

Chile: 6 puntos

Uruguay: 4 puntos

Japón: 4 puntos

Ecuador: 0 puntos

16' Tiro libre para Uruguay. El remate impacta en un defensa chileno.

¡Gol de Japón! Gana 1-0 a Ecuador

¡Atención! Gooooooooooool de Japón. El conjunto asiático gana 1-0 a Ecuador en el otro partido del Grupo C.

14' Falta de Díaz sobre Nicolás Lodeiro. Tiro libre para Uruguay.

12' Eduardo Vargas estuvo cerca de sorprender a Uruguay. Domina Chile

10' Tremenda jugada de Alexis Sánchez que habilita a Charles Aránguiz. Su remate fue atajado por Fernando Muslera.

7' El centro de Charles Aránguiz es rechazado por la defensa de Uruguay. Opazo disparo, pero su remate se va por las nubes. Saque de meta para Uruguay.

6' El disparo de Eduardo Vargas por poco tiene destino de gol. Hay córner para Chile, que luce mejor en el partido.

6' Disparo de Alexis Sánchez se va por encima del travesaño.

4' Falta contra Eduardo Vargas. Tiro libre para Chile.

3' Eduardo Vargas presiona en campo de Uruguay. Sin embargo, apareció Diego Godín para controlar al delantero chileno.

1' Tiro libre a favor de Chile. Falta en ataque de Luis Suárez. Uruguay comienza a poner sus hombres en campo de La Roja.

1' ¡Comenzó el partido Chile vs Uruguay en el Estadio Maracaná!

- Himno Nacional de Chile.

- Himno Nacional de Uruguay.

- Salen las selecciones de Chile y Uruguay.

- ¡Atención! Los futbolistas de Chile y Uruguay ya se dirigen hacia los vestuarios.

- Ahora lo hacen los seleccionados de Uruguay.

- Ingresa el resto de jugadores de la selección de Chile.

- Fernando Muslera comenzó los trabajos en el césped del Maracaná.

#URUCHI | @1_Muslera_25 trabaja en el campo de juego del estadio Maracaná a 40 minutos del inicio del partido. pic.twitter.com/KVJPXVd3xg — Selección Uruguaya (@Uruguay) 24 de junio de 2019

- 41 victorias de Uruguay, 19 de Chile y 18 empates.

- En Copa AmÉrica: 18 victorias para Uruguay, 7 para Chile y 4 empates.

- El dato: hace 3 partidos que Chile no cae ante Uruguay en la Copa América 2019.

- En noviembre de 1971 se dio la goleada más abultada a favor de Chile en la Copa Juan Pinto Durán donde la roja ganó 5-0.

- Las goleadas más abultadas: La primera, 5-0 a favor de Uruguay en 1924 y, luego, un 6-1 en el Sudamericano de 1942 y un 6-0 en 1947 en Guayaquil, Todas a favor de La Celeste.

- El conjunto chileno tuvo que esperar 14 encuentros para vencer por primera vez al equipo uruguayo en un partido oficial. En enero de 1937 se registra la primera victoria 3-0 a favor de Chile en el Campeonato Sudamericano de Argentina.

- El último partido que disputaron Chile y Uruguay en la Copa América ocurrió precisamente un 24 de junio, pero del 2015. La Roja venció por la mínima diferencia y, posteriormente, alcanzó el título sudamericano.

- En la historia de la Copa América, Chile y Uruguay se han visto las caras en 29 partidos desde 1910. El balance es favorable para la Celeste con 19 victorias, 3 empates y 7 derrotas contra La Roja.

- El ganador enfrentaría a Perú (3 del Grupo A) en los cuartos de final de la Copa América; mientras que el perdedor lo hará frente a Colombia (1 del Grupo B).

- Chile cuenta con seis puntos y es el líder del grupo C.

- Uruguay cuenta con cuatro puntos y es segundo del grupo C.

- El vestuario de Uruguay.

#URUCHI | El vestuario celeste en el estadio Maracaná espera por los futbolistas. A la hora 20, @Uruguay enfrentará a @LaRoja por la 3a fecha del grupo C de la @CopaAmerica. pic.twitter.com/heOfBllRlM — Selección Uruguaya (@Uruguay) 24 de junio de 2019

- Así fue la llegada de Uruguay.

Parte @Uruguay rumbo al Maracaná.



Escuchá la música que suena en el ómnibus de la Celeste camino al estadio, en Radio AUF 👇 📻 🎵 👕https://t.co/6hy0ZTiM9j pic.twitter.com/FEPotlrAPc — Selección Uruguaya (@Uruguay) 24 de junio de 2019

- El vestuario de Chile.

Alineaciones confirmadas Uruguay vs Chile

Chile: Gabriel Arias; Gonzalo Jara, Gary Medel, Guillermo Maripán; Paulo Díaz, Pedro Pablo Hernández, Erick Pulgar, Óscar Opazo, Charles Aránguiz; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Giovanni González; Giordan De Arrascaeta, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

- ¡Bienvenido a la cobertura del partido Chile vs Uruguay!

Previa Chile vs Uruguay

El partido entre Chile vs Uruguay será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público chileno lo hará a través de los canales de Canal 13 -o Teletrece-, TVN, Canal del Fútbol (CDF HD) y DirecTV.

En Uruguay, el canal VTV, Vera + -o Ver Más-, NS Eventos HD, TCC y Monte Carlo TV Canal 4 tendrán la cobertura especial para el Chile vs Uruguay; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Arena Corinthians.

Chile no se guarda nada ante Uruguay

Junto a Colombia, Chile fue uno de los primeros equipos que estampó su nombre en los cuartos de final de la Copa América 2019 luego de sus victorias por 4-0 sobre Japón y 2-1 ante Ecuador. Sin embargo, todavía falta definir quien será la cabeza del grupo C, donde tendrá que decidir ese honor frente a la siempre difícil Uruguay en el Estadio Maracaná. El ganador enfrentará a Perú, mejor tercero del grupo A; mientras que el perdedor será rival de Colombia, líder del grupo B.

A última hora se conoció que el técnico colombiano Reinaldo Rueda colocará al "Rey" Arturo Vidal en la formación titular de Chile. Todavía no se ha dado por hecho la inclusión del "Niño Maravilla" Alexis Sánchez para conformar la línea ofensiva frente a Uruguay. Con los buenos resultados ya mencionados, las críticas por las no convocatorias de Claudio Bravo y Marcelo Díaz han desaparecido del mapa en la Copa América. El vigente campeón debe justificar frente a los charrúas su condición de favorito para ganar por tercer vez el torneo sudamericano.

"Quizás lo de Alexis es lo más delicado. Hablé con el médico y se veía positivo (…) De acuerdo a lo que he palpado todos quieren ir mañana (hoy). La idea también es no sumar riesgos, que no vaya hacerse más grave y vaya a perderse la siguiente ronda. Es cuestión de horas y de ver cómo se siente en la práctica", dijo Reinaldo Rueda, técnico de Chile, en la conferencia previa al partido contra Uruguay.

Rueda asumirá el riesgo de jugar con Arturo Vidal, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Óscar Opazo y Gabriel Arias, futbolistas que pueden perderse la fase cuartos de la Copa América si en caso recibe una tarjeta amarilla en el encuentro frente a Uruguay.

"Hemos estado conversando y analizando el reglamento, que inclusive hay una ambigüedad en lo que significa la acumulación para la siguiente instancia. No nos tenemos que guardar nada y si toca cambiar alguna pieza para el próximo partido están los hombres necesarios (…) Pienso que el primer lugar se lo merece la Selección. Se lo ha ganado y tiene otras connotaciones. Habría que estar preparado para cualquier rival. Además, si somos primeros tenemos cuatro días de recuperación y no dos#, señaló el técnico de Chile.

Uruguay también pondrá todo hoy ante Chile

En tanto, Uruguay comenzó con una aplastante goleada por 4-0 sobre Ecuador y un inesperado empate 2-2 frente a Chile. Estos resultados aún no definen a La Celeste como el gran candidato a ganar la Copa América. Pero teniendo la experiencia de sus letales arietes Luis Suárez y Edinson Cavani, nadie puede dudar de lo que pueden ser capaces hasta al final.

Por este motivo, el maestro Óscar Washington Tabárez no quiere dejar dudas ante Chile y está dispuesto a colocar a su mejor once en Uruguay. El objetivo es alcanzar el primer lugar del grupo C e ir con toda la tranquilidad a los cuartos de final de la Copa América 2019.

"Sería importante terminar primeros del Grupo. No sabemos especular ni entendemos sobre eso. Nosotros le damos importancia a cada partido", afirmó Tabárez al ser interrogado sobre si Uruguay podría no empeñarse a fondo frente a Chile para quedar en segundo y buscar un mejor emparejamiento en cuartos de final.

El partido del lunes definirá el líder del Grupo C entre Chile, que lidera con seis unidades, y Uruguay, que lo escolta con cuatro. Ambos ya están clasificados para cuartos de final y mientras que a Chile tan sólo necesita un empate para confirmarse como líder, Uruguay necesita la victoria.

El que termine en primer lugar en la clasificación se medirá en cuartas de final el sábado con Perú o Paraguay mientras que el segundo se medirá a Colombia el viernes.

Tabárez dijo que lo importante es la victoria y que le es indiferente el rival: "Si tenemos éxito nos vamos fortalecidos para lo que viene después. Todo lo que hemos construido lo hemos basado en la idea de ganar cada partido. No vamos a elegir rival, lugar ni nada por el estilo. No vamos a especular en absoluto en ese aspecto", señaló.

El entrenador de Uruguay también dijo que, a un día del compromiso, no le quedan dudas y sólo tiene certezas sobre cómo va a encarar el partido con Chile. "Las funciones y los roles están claros y hoy trabajamos eso", dijo.

Admitió sin embargo que aún aguarda una mejoría del centrocampista Lucas Torreira, que se ganó la titularidad tras la lesión que dejó fuera de la Copa América a Matías Vecino pero que no se entrenó este domingo por un cuadro febril producto de problemas estomacales.

"Estamos viendo su evolución. Todavía falta tiempo para el partido. Pensamos que hoy iba a estar mejor que lo que está, pero ha mejorado. La decisión no está tomada y lo vamos a definir en las próximas horas porque necesitamos jugadores en las mejores condiciones", finalizó el DT de Uruguay.

Tabla de Posiciones Grupo C Copa América Chile vs Uruguay

Grupo A

Brasil: 7 puntos

Venezuela: 5 puntos

Perú: 4 puntos

Bolivia: 0 puntos

Grupo B

Colombia: 9 puntos

Argentina: 4 puntos

Paraguay: 2 puntos

Qatar: 1 punto

Grupo C

Chile: 6 puntos

Uruguay: 4 puntos

Japón: 1 punto

Ecuador: 0 puntos

Alineaciones y Formaciones Chile vs Uruguay EN VIVO Copa América

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal (Pedro Pablo Hernández), José Pedro Fuenzalida; Alexis Sánchez (Junior Fernández) y Eduardo Vargas.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Marcelo Saracchi (Giovanni González); Nahitan Nández, Lucas Torreira (Federico Valverde), Rodrigo Betancur, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

Árbitro: el brasileño Raphael Clauss auxiliado en las bandas por sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Kléber Lucio Gil.

Estadio: Maracaná Río de Janeiro.