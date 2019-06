El 'Loco' Gatti casi se va a los golpes con un invitado en 'El Chiringuito' [VIDEO]

No en vano su apodo es 'El Loco.' Hugo Gatti, exportero de Boca Juniors, protagonizó un incidente con el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de España, Miguel Galán.

Galán, invitado al programa 'El Chiringuito', dejó entrever que los ex futbolistas tienen más ventajas de dirigir que un profesional. Dicho comentario no cayó bien al argentino y panelista de dicho programa. Es más, tuvieron que separarlo para que la sangre no llegue al río.

La "bronca" comenzó cuando Miguel Galán le recriminó a Hugo Gatti que no sabía nada de los jugadores que militan en el país ibérico. El 'Loco', en un principio, lo escuchó y se quedó sentando. Pero luego se paró y fue a 'pecharlo' cuando los comentarios subieron de tono.

Josep Pedrerol, panelista de 'El Chiringuito', los separó y le dijo a Gatti que se calmara. El argentino, fiel a su estilo, despotricó contra el invitado y aseguró que deberían traer un personaje conocido y no a un "pibe", como lo catalogó.

"Es que me pone loco, me traés cada personaje. Traeme a Mourinho y hablamos, pero no a este pibe. Yo sé jugar al fútbol, campeón", comentó Gatti.

EL DATO:

Hugo Gatti debutó en las filas del Atlanta de Argentina (1962).