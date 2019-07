Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 5 de julio de 2019

Partidos de hoy Copa América 2019 viernes de 5 de julio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en la Copa Bicentenario 2019, Copa Africana de Naciones, Liga Pro de Ecuador, Superliga de China y Wimbledon. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

PARTIDOS HOY 5 DE JULIO

6.35 horas Tianjin Tianhai vs Guangzhou Evergrande (China)

13:15 horas San Martin vs Pirata FC (Copa Bicentenario)

15:30 horas UTC vs Sport Boys

15:30 horas Real Garcilaso vs Academia Cantolao

15:30 horas Deportivo Binacional vs Alianza Lima

17:45 horas Deportivo Municipal vs Ayacucho FC.

20:00 horas FBC. Melgar vs Sport Victoria

11.00 horas Marruecos vs Benín (Copa Africana de Naciones)

14.00 horas Uganda vs Senegal

19.15 horas U. Católica vs Técnico Universitario (Liga Pro Ecuador)

COPA BICENTENARIO 2019

La Copa Bicentenario 2019 sigue en marcha, ahora tendrá en juego la tercera fecha de la fase de grupos. El partido más atractivo lo protagonizará Alianza Lima, que visitará a Binacional en Juliaca en busca de asegurar su boleto a la siguiente ronda. Melgar vs Sport Victoria en la misma zona y Real Garcilaso vs Cantolao también captan la atención.

LIGA PRO DE ECUADOR

La Liga Pro de Ecuador ha reiniciado y se juega la Jornada 16, este viernes con un verdadero partidazo. La Universidad Católica (4° con 31 puntos) quiere acercarse al líder Independiente del Valle (1° con 36) y tendrá que medirse con Técnico Universitario (14° con 10). El partido no parece tan complicado, pero no pueden confiarse.

COPA AFRICANA DE NACIONES

La Copa Africana de Naciones 2019 entra a su etapa de los octavos de final con dos partidazos. La Selección de Marruecos chocará con Benín, que llega con tres empates recientes, mientras Senegal, siempre candidata, chocará con Uganda, que ha tenido presentaciones irregulares.

SUPERLIGA DE CHINA

La siempre atractiva Superliga de China para los apostadores también ingresa a la fecha 16. Guangzhou Evergrande visitará al colerto Tianjin Tianhai con la misión de obtener la victoria y así superar, momentáneamente, al líder Beijing Guoan.

Wimbledon

Género: Masculino - individuales