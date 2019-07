Copa Bicentenario 2019 [EN VIVO]: resultados, programación y tablas de posiciones de la definitoria fecha 3

La Copa Bicentenario 2019 llegará a su final en la etapa de grupos este fin de semana, con la crucial fecha 3. Este fin de semana se iniciará la jornada futbolística en el Perú, a la espera de lo que será la gran final del seleccionado ante Brasil en la Copa América.

El torneo iniciará este viernes con el San Martín vs Pirata FC, los santos con la necesidad de sumar para avanzar, mientras que el recién ascendido ya está eliminado. El encuentro más llamativo lo protagonizarán Alianza Lima y Deportivo Binacional, ganador del Apertura.

Los blanquiazules son líderes con 4 puntos, pero pisarán la imbatible Juliaca, con un Binacional necesitado de ganar para avanzar. Por el miso grupo, Melgar medirá fuerzas con Sport Victoria, obligado a obtener los tres puntos si quiere mantenerse en la Copa Bicentenario.

En la jornada sabatina, Sporting Cristal podría asegurar el primer puesto del Grupo A cuando reciba a la César Vallejo. Todo lo contrario sucede con el otro equipo grande del fútbol peruano, Universitario de Deportes. El equipo crema está al borde del precipicio.

Junto a toda su hinchada, la 'U' enfrentará a Carlos Mannucci, equipo de Trujillo al que debe ganar para no quedar eliminado. La nueva etapa del entrenador argentino Ángel Comizzo no ha empezado de la mejor manera, incluso todavía no han logrado anotar. ¿Habrá mejoría?

El domingo, Alianza Atlético y Atlético Grau se verán las caras en el Estadio Campeones del 36, que seguramente tendrá una gran acogida de hinchas. Te dejamos la programación completa de los partidos de la fecha 3 de la Copa Bicentenario, además de la tabla de posiciones.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 3 DE LA COPA BICENTENARIO

Viernes 5 de julio

Estadio Alberto Gallardo (Lima)

13:15 Universidad San Martin vs Pirata FC

Estadio Héroes de San Ramon (Cajamarca)

15:30 UTC vs Sport Boys

Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco)

15:30 Real Garcilaso vs Academia Cantolao

Estadio Guillermo Briceño (Juliaca)

15:30 Deportivo Binacional vs Alianza Lima

Estadio Miguel Grau (Callao)

17:45 Deportivo Municipal vs Ayacucho FC.

Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa)

20:00 FBC. Melgar vs Sport Victoria

Sábado 6 de julio

Estadio Alberto Gallardo (Lima)

11:15 Sporting Cristal vs Cesar Vallejo



Estadio Huancayo

17:45 Sport Huancayo vs Santos FC.

Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

18:00 Alianza Universidad vs Unión Comercio

Estadio Monumental (Lima)

20:00 Universitario vs Carlos Mannucci

Domingo 7 de julio

Estadio Campeones del 36 (Sullana)

12:00 Alianza Atletico vs Atletico Grau

Estadio Julio Lores Colan (Huaral)

12:00 Unión Huaral vs Deportivo Coopsol

Estadio Cesar Flores Marigorda (Lambayeque)

12:00 Juan Aurich vs Los Caimanes

Lunes 8 de julio

Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco)

15:00 Cienciano vs Cultural Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES DE LA COPA BICENTENARIO 2019