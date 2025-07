¿Radamel Falcao a Universitario para el Clausura? Pedro García dio inesperada respuesta

Universitario de Deportes tiene la difícil misión de reforzarse para la segunda parte de la temporada, en la que afrontará tanto el Torneo Clausura de la Liga 1 como los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025. Ante ello, sonó como posibilidad el fichaje de Radamel Falcao García, histórico delantero colombiano con pasado en reconocidos clubes como Atlético de Madrid.

En el programa Doble Punta de YouTube, los panelistas se encontraban conversando sobre posibles refuerzos para la 'U' y un comentario mencionó al 'Tigre'. De inmediato, Bruno Cabala aseguró que lo traería sin pensarlo debido a que Millonarios acaba de hacerle una despedida luego de que terminara su contrato con el conjunto 'cafetero'. Sin embargo, Pedro García opinó totalmente lo contrario.

El conocido periodista deportivo aseguró que no lo contrataría si fuese Universitario de Deportes no llamaría a Radamel Falcao y Horacio Zimmermann le resaltó sus estadísticas, en donde hizo 6 goles en 13 partidos entre la Liga BetPlay y Copa Sudamericana. Sin embargo, Pedro García siguió firme en su decisión: "No se hubiera ido de Millonarios (si es que hubiera sido determinante), lo encerraban ahí. No me interesa mucho".

Recordemos que por parte de la 'U' no se ha dado ningún pronunciamiento respecto a la posible contratación del histórico delantero de la selección colombiana, todo fue una opinión formulada por los periodistas deportivos del programa Doble Punta. Eso sí, los hinchas cremas se entusiasmaron con la posibilidad de ver al 'Tigre' vistiendo la camiseta del club de sus amores.

¿En qué equipos ha jugado Radamel Falcao?