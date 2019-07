Reimond Manco sobre triunfo de Alianza Lima ante Sport Boys: "Fue demasiado premio para ellos"

Reimond Manco cree que la victoria de Alianza Lima sobre Sport Boys el último domingo fue mucho premio para los blanquiazules de acuerdo al trámite que se vio durante los 90 minutos del cotejo.

Para el exjotita, el duelo fue bastante parejo, pero un error en la última jugada del partido les terminó costando la derrota a la 'Misilera'.

"El trabajo fue de ambos, fue un partido muy intenso, pero un error de nosotros nos costó la derrota. Creo que el equipo trabajó, batalló y eso nos quedamos con eso. La derrota fue demasiado premio para Alianza. No merecíamos perder, hicimos el desgaste y el empate era lo más justo. Alianza vino a hacer su partido y esto es fútbol", declaró 'Rei'.

El jugador 'rosado' reconoció que sienten la tensión de estar peleando el descenso y tener la presión del hincha tampoco ayuda, incluso a esta sensación tampoco es ajena el técnico Marcelo Vivas.

"Todos los que venimos al Boys sabemos que es un equipo grande y nos exponemos, independiente que el hincha nos apoye o no. El profesor Vivas seguramente dirige por primera vez a un equipo con tradición en el Perú y le ha sorprendido eso. Hay que pedirle paciencia al hincha y apoyo. Aquí no se salva nadie y yo me quedo tranquilo con mi actuación", agregó Reimond Manco.

Reimond Manco jugará en el elenco porteño hasta fin de año y espera terminar la temporada evitando que el Sport Boys pierda la categoría.

EL DATO

Sport Boys es último en el acumulado con 10 puntos y esta temporada descienden dos equipos a Segunda División.