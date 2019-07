Para Martín Liberman, Cristiano está a la par de Maradona y Pelé

Martín Liberman, periodista argentino de FOX Sports, estuvo siguiendo la final de Wimbledon 2019 este último domingo 14 de julio y, tras conocer el resultado, llegó a la conclusión de que Roger Federer, pese a haber perdido ante Djokovic, está entre los mejores deportistas de la historia.

"¿Quién es el deportista más grande de la historia? Para mí está entre Roger Federer, Michael Jordan, Muhammad Ali y me pierdo... ¿qué opinan? ¡¡Sumen nombres!! Mi voto va para Roger. ¿Futbolistas? Es difícil comparar el deporte individual del colectivo", dijo Martín Liberman en Twitter

Sin embargo, los usuarios de Twitter le cuestionaron por qué no consideró a futbolistas en su elección. Por este motivo, Martín Liberman decidió responder a sus preferidos en el "deporte rey" donde figuran los nombres de Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Pelé.

"Si quiere hablar de futbolistas para mí son Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Pelé. Hay que ser educado y participar con una respuesta si tienes ganas. No insultar e intentar imponer su nombre. Cuando de hormiga dando vuelta. "¿No comprenden que no tengo por qué opinar por ustedes?"", respondió Martín Liberman.

