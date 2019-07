PSG: Thomas Túchel llamó personalmente a Ousmane Dembélé

La novela Neymar-Barcelona continúa escribiendo diferentes capítulos y tiene para rato. El cuadro azulgrana continúa insistiendo en ofrecer a una de sus figuras para reducir el costo de la ficha de 'Ney', recibiendo hasta ahora la negativa del club francés.

Como se sabe, entre los cracks que el Barza desea incluir en la operación por el astro brasileño, se encuentra Ousmane Dembélé. El delantero francés podría ser una especie de moneda de cambio para concretar el regreso de Neymar.

Enterado de esto, el entrenador del PSG, Thomas Túchel comenzó también a poner de su parte, pues de acuerdo a medios franceses el técnico alemán habría llamado personalmente el atacante para expresarle su deseo de contar con él esta temporada.

Empero, el 'Mosquito' ha sido claro en su respuesta y no planea marcharse del Camp Nou, asegurando que llegó al Barza para triunfar y hasta que no suceda ello no se moverá hacia otro club.

La intención de Dembélé es justificar los 105 millones de euros que pagó Barcelona al Borussia Dortmund en el 2017 a base de goles y buen fútbol, para muestra de ello, fue uno de los primeros en sumarse a la pretemporada del club azulgrana.

Cabe destacar que el francés, de 18 goles en dos temporadas con el cuadro 'culé', tendrá una mayor competencia en esta campaña con la llegada de Antoine Griezmann.