Van Dijk quiere ganar el Balón de Oro:"Es momento de cambiar"

Liverpool tuvo una temporada de ensueño, donde ganó la Champions League y peleó hasta el final por la Premier League. Es normal que sus principales figuran se conviertan en candidatos de peso para ganar el Balón de Oro, un galardón que premia al mejor jugador del año.

Los días siguen pasando y no hay un candidato claro para ganar el Balón de Oro. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no tuvieron una buen temporada, ambos no sobresalieron en sus equipos. Caso contrario ocurre con Virgil van Dijk, el líder de zaga del Liverpool.

El defensor holandés no ocultó su emoción de ser un candidato para ganar el Balón de Oro. El central sabe que no es fácil, tiene que seguir trabajando pero es momento que un defensor pueda conseguir este galardón.

"Entiendo que para un delantero o un 10 es más fácil ganar estos títulos, es más bonito verlos en acción.quizás ha llegado el momento de cambiar", expresó el jugador a Goal.

Sus compañeros de equipo, Mohamed Salah y el portero Alisson Becker, quien acaba de ganar la Copa América con la selección de Brasil, son candidatos de peso para levantar el balón de oro. Ante esto, Van Dijk indicó que eso no es su decisión.

"Para mí es un honor que la gente hable de eso, pero ¿qué puedo hacer? No tengo ninguna influencia en este sentido", finalizó el central que fue premiado como el mejor jugador de la Premier League.