Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 23 de julio de 2019

Partidos de hoy martes 23 de julio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por cuartos de final en partidos de hoy. de la Copa Sudamericana: Sporting Cristal vs Zulia, International Champions Cup, Champions League, Europa League, Amistosos de clubes Leagues Cup ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 23 de julio

10.00 horas Ararat-Armenia (Arm) vs Lincoln (Gib) - Europa League

10.45 horas HB Torshavn (Fai) vs Linfield (Nir)

10.55 horas Shkëndija (Mkd) vs Dudelange (Lux)

13.00 horas FC Santa Caloma vs Astana (Kas)

12.00 horas Plzen (R. Che) vs Olympiacos (Gre) - Champions League

12.30 horas Saburtalo Tbilisi (Geo) vs Dinamo Zagreb (Cro)

13.00 horas PSV (Hol) vs Basilea (Sui)

13.00 horas TNS (Wal) vs Copenhague (Din)

13.15 horas Sutjeska (Mne) vs APOEL (Chi)

17.15 horas River Plate vs Cruzeiro - Copa Libertadores 2019

19.30 horas Godoy Cruz vs Palmeiras

19.30 horas LDU Quito vs Olimpia

15.00 horas Zulia vs Sporting Cristal - Copa Sudamericana 2019

19.30 horas Peñarol vs Fluminense

18.00 horas Real Madrid vs Arsenal - International Champions Cup 2019

20.00 horas Bayern Munich vs AC Milan

20.00 horas Chivas vs Atlético de Madrid

19.30 horas Chicago Fire vs Cruz Azul - Leagues Cup 2019

22.00 horas Los Angeles Galaxy vs Tijuana



COPA SUDAMERICANA 2019

La Copa Sudamericana mantiene la participación de un representante peruano. Sporting Cristal, último campeón nacional, visita a Zulia de Venezuela en la ida de los octavos de final. El ganador de la llave tendrá que medirse en la siguiente ronda contra Colón de Santa Fe (Argentina). También se jugará el Peñarol vs Fluminense (19.30 horas de Perú).



COPA LIBERTADORES 2019

La Copa Libertadores está de vuelta, luego de la para por la Copa América 2019. Las llaves de los octavos de final inician con el vigente campeón River Plate recibiendo a Cruzeiro en el Monumental (5:15 p.m. hora peruana). Luego, a las 7:30 p.m. (hora peruana) habrá dos duros duelos: Godoy Cruz vs Palmeiras y LDU Quito vs Olimpia.



INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

La International Champions Cup 2019 sigue en juego, con los clubes más importantes de Europa preparándose para el inicio oficial de la temporada. A las 6:00 p.m. (hora peruana), el nuevo Real Madrid, algo golpeado, enfrenta a un entonado Arsenal. En tanto, Bayern Munich vs AC Milan y Chivas vs Atlético Madrid se jugará horas después.



CHAMPIONS LEAGUE

La Champions League ingresa a su segunda ronda eliminatoria, ya con equipos de renombre incluidos. El PSV de Holanda tendrá acción con el Basilea de Suiza, los dos con constante participación en el torneo. De la misma forma, el Copenhague visitará al TNS. Estos serán los encuentros de ida de las llaves.



EUROPA LEAGUE

La larga eliminatoria de la Europa League sigue en juego, esta vez con la segunda ronda clasificatoria. El Ararat-Armenia vs Lincoln será el partido de apertura de la jornada, mientras que el Astana, con reciente participación en la Champions League, visitará al FC Santa Caloma (1:00 p.m. hora peruana).



LEAGUES CUP 2019

En la Concacaf se inaugura un nuevo torneo internacional de clubes, de carácter amistoso. El peruano Yoshimar Yotún y su Cruz Azul se medirán con Chicago Fire de la MLS, en juego de eliminación directa. Los Angeles Galaxy de Zlatan Ibrahimovic recibirá a Tijuana. Los ganadores chocarán en semifinales.