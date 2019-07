Zidane resta importancia al gol de Gareth Bale: “La situación no ha cambiado”

Real Madrid logró empatar durante los 90 minutos del encuentro ante Arsenal, por lo que en la tanda de los penales se llevó una nueva victoria por la International Champions Cup. El equipo de Zinedine Zidane logró mostrar un mejor fútbol en el segundo tiempo recuperándose de los embates del cuadro inglés.

No obstante, la remontada del Real Madrid comenzó gracias al gol de Gareth Bale quien ingresó en el segundo tiempo y fue el anotador del descuento para el equipo merengue.

Sin embargo, luego que el Real Madrid le gane en los penales al Arsenal, Zinedine Zidane volvió a cargar contra Gareth Bale en conferencia de prensa y dejó en claro que, a pesar del gol, la situación del jugador no ha cambiado.

“Ha hecho un buen partido y me alegro por él. Como por todos. Está con nosotros y seguiremos trabajando. No sé lo que va pasar. Él quería jugar y el otro día no, así que bien. No he hablado con él. Ha entrenado con normalidad y por eso jugó. No ha cambiado nada, sabéis como es la situación”, señaló el entrenador del Real Madrid.

Por otro lado, Zinedine Zidane se mostró preocupado ante el estado de salud de Marco Asensio quien salió lesionado ante el Arsenal: “Es preocupante. Ojalá que no, pero se ha ido directamente a hacer pruebas al hospital. Tiene mala pinta. Estamos tocados.