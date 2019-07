Jürgen Klopp tendrá un problema: Nathaniel Clyne no jugará con Liverpool por grave lesión [VIDEO]

El Liverpool terminó la temporada 2018-19 por todo lo alto, ganando el título de la Champions League al vencer a Tottenham en la gran final, además de ser protagonista en la Premier. Uno de los secretos del equipo dirigido por Jürgen Klopp fue el amplio plantel con el que contó, aunque ahora se presenta un problema con un hombre en la zona lateral: Nathaniel Clyne, lesionado.

La llegada del futbolista diestro cayó a la perfección en los ‘Reds’ para la temporada 2015-16, ganando también un espacio dentro del equipo titular cuando Jürgen Klopp hizo su llegada. Tras ello, se mantuvo en un nivel espectacular en la campaña 2016-17, con 37 partidos disputados en la liga local, pero luego de eso empezó la travesía por constantes lesiones que lo afectaron.

El camino hacia la recuperación obligó a Liverpool a buscar algunas variantes, aunque terminaron por encontrar al hombre indicado en la zona del lateral derecho en casa. Trent Alexander-Arnold, un joven de gran capacidad, apareció e hizo que Nathaniel Clyne pase a ser su suplente, aunque uno de gran calidad y que hizo buenas apariciones cada vez que fue requerido.

Nathaniel Clyne is facing a lengthy spell on the sidelines after sustaining an anterior cruciate ligament injury. https://t.co/fHBYE5DACW