¿Quién será titular en la portería del Real Madrid? Thibaut Courtois lo confirma

Todo indica que Keylor Navas se quedará en el Real Madrid, sin embargo, el titular en la portería del club 'merengue' será Thibaut Courtois. Las informaciones que llegan desde España es que esta decisión ya está tomada desde el final de la temporada pasada.

En una entrevista con el diario belga Het Nieuwsblad, el espigado golero (1.99 m.) aseguró que no habrá ninguna rotación y que será el guardameta indiscutible para Zinedine Zidane.

"Creo que ahora está claro quién es el número uno. Me siento más fuerte que nunca", declaró una de las figuras de la Selección de Bélgica.

Asimismo, Courtois contó que se viene preparando físicamente para reencontrarse con su mejor nivel.

He tenido una muy buena preparación, he entrenado bien y estoy fino. Después de la temporada pasada, mi porcentaje de grasa fue del 8,8 por ciento. Regresé este verano con un 8,1 por ciento, lo que es bueno después de un mes de vacaciones. Me siento bien: espero que continúe esta línea", agregó.

De otro lado, Courtois se refirió a la comparación entre Cristiano Ronaldo y Eden Hazard, compañero suyo de selección y con quien también coincidió en el Chelsea. Al 'Duque' le augura éxitos en su etapa como 'madridista'.

"No, Eden es Eden. No tiene que compararse con nadie más. Simplemente tiene que ser importante para el equipo. Que haga lo suyo, como con el Chelsea y el equipo nacional. Luego todo estará bien".

EL DATO

Courtois llegó al Real Madrid en 2018, procedente del Chelsea, a cambio de 44 millones de dólares (incluyendo variables).