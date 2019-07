¿Y Messi? Guardiola se rinde ante el juego de Phil Foden: "Es el jugador más talentoso que he visto"

Pep Guardiola es un amante del buen fútbol, siempre está dispuesto a ver vídeos de las jóvenes promesas para ficharlos. El estratega se rindió ante el juego del joven Phil Foden, a tal punto de olvidar a Lionel Messi. ¿Estará en lo cierto el director técnico?.

En conferencia de prensa, Pep Guardiola indicó que Phil Foden es uno de los mejores jugadores que vio como entrenador, tiene talento para convertirse en el mejor del mundo. Dejando sorprendidos a los hombres prensa, quienes escucharon atentos a las declaraciones del estratega español.

“Lo he dicho muchas veces en ruedas de prensa, pero tal vez no lo haya dicho delante de él. Phil es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador.Tiene todo para convertirse en uno de los mejores jugadores”, expresó el estratega.

Pep fue critico y bromeó que el problema para que Phil no es tan conocido, es por la poca oportunidad que le brinda el entrenador del Manchester City, equipo que dirige.

"Su único problema es que a veces su entrenador no lo pone en el once inicial. Esperemos que en el futuro eso pueda mejorar”, añadió entre risas.

Como se recuerda, Pep Guardiola dirigió a Lionel Messi en Barcelona, conquistando todos los títulos que disputaron y convirtiendo al cuadro azulgrana en una potencia a nivel mundial.