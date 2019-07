Juventus perderá a una de sus estrellas que se mudará al Everton de la Premier League [VIDEO]

La Juventus atraviesa por un nuevo proceso en busca del ansiado título de la Champions League, ahora bajo las órdenes de Maurizio Sarri. El club que ha logrado el título de la Serie A de Italia en las últimas 8 temporadas ha realizado importantes incorporaciones, en especial desde la mitad de la cancha en adelante, por lo que aumenta la posibilidad de la salida de alguno con pocas chances.

Durante la campaña anterior, Cristiano Ronaldo se hizo el eje de ataque, mientras que en ataque era acompañado por Federico Bernardeschi y Mario Mandzukic. Jugadores como Juan Cuadrado, Douglas Costa, Paulo Dybala y el joven Moise Kean surgían como recambio. Ahora, el regreso de Gonzalo Higuaín a la Juventus, tras su paso por Chelsea, también cubre un cupo.

El plan de la directiva del club de Turín es disminuir esa sobrepoblación de hombres en ofensiva, por lo que está abierto a escuchar ofertas por los hombres a quien Maurizio Sarri no considere dentro de sus prioridades. Ahí aparece el nombre de la joven estrella italiana Moise Kean, quien ya ha sido tentado anteriormente. Esta vez la principal oferta llega desde el fútbol de Inglaterra.

Sky sources say Juventus are looking for £36M for the 19-year-old and also want a buy-back clause in any deal with Everton. pic.twitter.com/A60JuwhBvg