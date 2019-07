Marco Verratti y el duro comentario sobre la situación de Neymar en el PSG [VIDEO]

A pesar que Neymar viene entrenando con el PSG para el inicio de la temporada 2019-2020, su destino futbolístico en el club francés aún no está asegurada. Precisamente por esta tensa situación, Marco Verratti dejó un claro mensaje durante la entrevista que concedió para el medio RMC Sports.

“Estas son cosas entre él y el club”, señaló el jugador italiano que milita en el PSG. Sin embargo, eso no era todo, Marco Verratti luego fue claro al señalar que: “Cuando un jugador realmente quiere irse, el club debe dejarlo ir”

En seguida, Marco Verratti señaló: “por supuesto que me decepcionaría verlo partir... Nunca le oí decir que quería irse, después no sé lo que le dijo al club. Pero personalmente, por supuesto, prefiero que se quede“.

Sobre su frustrado pase a Barcelona, Marco Verratti también se encargó de sentenciar al club catalán. “En ese momento, necesitaba explicaciones . Vi cosas que no me parecieron la altura de un club que quiere ganar grandes competiciones ... No estaba de acuerdo con algunas cosas. Pero hablamos, fue suficiente de dos o tres citas, y me quedé“, dijo para la fuente mencionada.

Como se sabe, en las última semanas Neymar a sido vinculado a diversos clubes. El brasileño era ligado al Real Madrid, pero luego dio un giro inesperado debido a que medios españoles aseguran que su regreso al Barcelona estaba cerca y finalmente, desde Italia informaron que su padre ofreció al astro brasileño a la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Dentro de los próximos días, para ser exactos, el sábado, en diversas ligas de Europa se cerrarán el mercado de pases. En caso no suceda nada extraordinario, Neymar seguirá en el PSG, salvo pague su cláusula de salida al club francés que no cierra las puertas a una futura venta.