Olimpia vs LDU Quito EN VIVO ONLINE por el pase a cuartos de la Copa Libertadores

Olimpia se enfrenta con LDU Quito por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 3 este martes 30 de julio a las 7:30 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Defensores del Chaco y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Los 'universitarios' parten con una buena ventaja tras ganar el partido de ida en Ecuador por 3-1 con anotaciones de José Ayoví, Jhojan Julio y Rodrigo Aguirre, mientras que Rodrigo Rojas descontó para el 'Decano', manteniendo las chances de los paraguayos en remontar el global.

A pesar de la difícil derrota que sufrió el conjunto de Asunción ante la Liga Deportiva Universitaria, Daniel Garnero no piensa rendirse. El técnico argentino se muestra optimista y va en busca de la hazaña con el apoyo de toda la hinchada de Olimpia.

“No tengo dudas que no fue nuestro mejor partido. No fuimos finos, nosotros somos un equipo de tener una frescura futbolística diferente y eso hizo que esas imprecisiones no nos den la confianza de poder generar situaciones claras de gol. En Asunción las cosas van a ser diferentes y soy muy optimistas de que podemos pasar la llave”, declaró el estratega de Olimpia.

Por otro lado, LDU no se confía del contundente triunfo en la ida y saldrán con todas sus armas para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pablo Repetto sabe que tiene la ventaja en este encuentro y aprovechará la situación.

“En Asunción no nos vamos a esconder ni a especular el resultado; ellos deberán hacernos dos goles y nosotros manejar el partido”, declaró el entrenador de los universitarios tras el duelo en Quito. El Estadio Defensores del Chaco presenciará un encuentro picante.

🙋🏻‍♂️⚽️¡Ellos son los 24 jugadores concentrados para el juego de mañana! #JuntosHastaLasEstrellas ⭐️ pic.twitter.com/s7rStEM6vE — Club Olimpia (@elClubOlimpia) July 30, 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL OLIMPIA - LDU QUITO EN VIVO EN DIRECTO POR LA COPA LIBERTADORES

XI Olimpia: Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Jorge Arias, Antolín Alcaraz, Iván Torres; José Leguizamón, Richard Ortiz, Alejandro Silva, Rodrigo Rojas; Roque Santa Cruz y Néstor Camacho.

XI LDU Quito: Adrián Gabbarini; Antonio Valencia, Luis Caicedo, Carlos Rodríguez, Christian Cruz; Jefferson Orejuela, José Luis Cazares, Anderson Julio, José Ayoví; Jhojan Julio y Rodrigo Aguirre.

HORARIOS DEL OLIMPIA - LDU QUITO

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 8:30 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6:30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8:30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:30 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL OLIMPIA - LDU QUITO?

Si quieres seguir en Internet el Olimpia vs LDU Quito, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.